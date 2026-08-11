哥伦比亚发生强烈地震，中国驻哥伦比亚大使馆称，暂未接到中国公民伤亡报告。

据“中国驻哥伦比亚使馆”微信公号，中使馆称，使馆高度关注在哥中国公民安全，第一时间启动应急机制，全面排查受灾情况，目前尚未接到有中国公民伤亡的信息。

中使馆提醒，强震以及余震对现存建筑物主体结构可能造成严重损伤，请在哥中资机构人员及广大侨民仔细检查生活工作场所建筑是否出现裂缝，如发现“X”形或“U”形交叉裂缝则须立即撤离；密切关注当地地震预警信息以及防灾预警，按照指引行动；保持冷静，准备便携式应急物资包，做好安全防护，保持通讯畅通。

中使馆提醒，在人员伤亡严重的受灾地区，灾后可能会发生环境污染、疾病传播等公共卫生事件。建议中国公民除参与救灾工作外，非必要不前往相关区域。确有需要前往的，请务必穿戴好口罩手套等卫生防护物品。离开受灾地区后尽快做好清洁护理。

中使馆还提醒有关地区侨民商户务必提高警惕，关注当地治安形势，防范各类损失。地震灾害可能对道路交通造成影响，如确有必要驾车出行，请务必注意交通安全。

延伸阅读 哥伦比亚进入国家紧急状态 强震已致132人死亡逾500人伤

综合路透社和彭博社报道，哥伦比亚星期一（8月10日）早上7时许发生的7.4级地震，为哥伦比亚本世纪有记录以来最强烈的地震。地震波及首都波哥大、卡利、麦德林等主要城市，多个城市的建筑物倒塌，医院和基础设施受损，许多人被困在废墟下。目前，地震已造成至少132人死亡、570人受伤，全国有32个城市严重受灾。