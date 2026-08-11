（悉尼／深圳综合讯）香港富商李嘉诚家族据报计划再出售海外资产，此次标的是旗下澳大利亚能源企业EDL Energy，估值介于20亿澳元至30亿澳元（18亿新元至27亿新元）。

综合《澳洲金融评论报》《中国基金报》报道，李嘉诚家族旗下长江基建已委托摩根士丹利和巴克莱，启动EDL Energy出售程序。若交易完成，这将成为李嘉诚家族今年在澳洲最大的一笔资产处置交易，但长建尚未回应有关消息。

此次EDL Energy待售资产包括54处设施，总装机容量836兆瓦，其中澳洲占695兆瓦、美国130兆瓦、加拿大11兆瓦；英国和欧洲少数规模较小的资产不在出售范围内。

项目初步资料过去两周已发给潜在买家，包括私募股权和基础设施投资机构，买方须在9月提交非约束性报价。消息人士称，瑞典私募巨头殷拓集团、美国基础设施投资公司Stonepeak，以及具日资背景的Igneo Infrastructure Partners已在了解市场对项目的反应，但尚未聘请买方顾问。

资料显示，EDL Energy主要经营清洁及可再生电力、可再生天然气和偏远地区能源项目，客户包括矿业巨头嘉能可和力拓。公司2025年经调整收入达6.9亿澳元，税息折旧及摊销前利润约2.7亿澳元。

根据EDL Energy年报，长江实业、长江基建和电能实业通过CK William集团，分别持有公司40%、40%和20%股权。

近年来，李嘉诚家族频繁出售海外资产。自2025年7月以来，长和系先后出售英国火车租赁业务、英国电网UK Power Networks部分资产，以及英国电信企业Vodafone Three的49%股权；三笔交易合计套现约1672亿港元（273亿新元），已接近长建总市值。

长建董事局主席、李嘉诚长子李泽钜此前说，集团在当前宏观环境下秉持“现金为王”的审慎策略，投资决策最核心的考量是项目质量、稳健性和回报水平。