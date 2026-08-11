官方最新数据显示，今年前七个月中国广西自治区对第一大贸易伙伴亚细安（中国称东盟）进出口2482.1亿元（人民币，下同，471.3亿新元），同比增2.5%，规模创历史同期新高。

中新社引述广西首府南宁海关星期一（8月10日）介绍，今年前七个月，广西外贸进出口4942.8亿元，同比增长8.9%。出口2683.6亿元；进口2259.2亿元，同比增长23.8%。

据介绍，广西深度融入共建“一带一路”，充分发挥区位优势，与亚细安、拉美、非洲等三大新兴市场经贸往来不断加深，前七个月合计贡献近九成外贸增量。

数据显示，前七个月广西对第一大贸易伙伴亚细安进出口2482.1亿元，同比增2.5%。其中，广西对越南进出口1837.1亿元，增长3.3%。对拉美、非洲则分别进出口883.1亿元、332.1亿元，分别增长37.5%、18.5%。

进口方面，广西大宗商品进口规模稳步扩大，前七个月进口1332.6亿元，增长24.3%，贡献近六成进口增量。

其中，在广西工业生产向好、铜矿砂等国际价格持续上行、“保税混矿”政策红利不断释放等利好因素带动下，金属矿砂进口量增加14.1%，进口值增长33.8%；原油进口值增长0.6%。

出口方面，广西全力打造制造业现代化支柱产业，新能源汽车及电池、机械及高端装备制造、现代绿色化工等产业持续推进产品升级与市场开拓。

锂电池、工程机械及零部件、电动汽车、基本有机化学品、医药品分别出口144.2亿元、97亿元、71.7亿元、21.4亿元、10.9亿元，同比分别增长7.7%、13.4%、两倍、81%、24.7%。