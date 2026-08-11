美国众议院一个涉华委员会本周通过社交平台，呼吁自认因有来自中国的申请者而错失工作机会的学界人士，与委员会分享相关资料。有批评者指此举是歧视性行为。

美国众议院美中战略竞争特别委员会在新加坡时间星期二（8月11日）于X（前称推特）发文，对象为美国学生、博士后研究员和学者，并认为存在优先考虑来自中国的申请者的情况，导致自己失去获得研究职位、实验室工作或博士后职位机会。

委员会呼吁任何人如果有第一手信息或佐证文件，与委员会联系。

针对委员会的呼吁，总部设在美国华盛顿的昆西研究所（Quincy Institute）研究员斯韦恩（Michael Swaine）批评委员会借此暗示，是否曾发生过来自中国、资质较低的人士被选上，而不是美国人的事情。

斯韦恩说：“我们已来到这种地步，怀疑大学和研究机构会选择资质较低的中国人？或者这只是要歧视非美国人，无论他们更胜任某个研究工作与否？真是可悲。”

长期研究美中两国科技关系的专家西蒙（Denis Simon）认为，学术职位分配公平性属于合理关切课题，但委员会的措辞接近明显种族歧视行为。

西蒙曾担任昆山杜克大学常务副校长，目前也在昆西研究所担任研究员。他告诉香港《南华早报》，研究和博士后职位竞争非常激烈，通常根据专业知识、刊物记录、推荐、资金和项目契合度来决定。

西蒙说：“中国申请人可能被选上，美国申请人没被选，这一点本身并不表示存在偏袒、歧视或对国家安全构成威胁。”

他认为，除非有特殊的安全考虑，美国公民身份不表示“可自动享有某个职位，其他候选人可能更适合该职位”。