分析人士称，随着9月临近，人民币近期的平稳走势可能即将结束，通常强劲的秋季出口及其他季节性因素预计将推高人民币汇率。

据彭博社星期二（8月11日）报道，离岸人民币过去一个月的波动幅度仅为560点，而2026年的月均波动幅度约为845点。如此窄幅的波动凸显了交易活动的低迷，部分原因在于中国央行发布的人民币中间价持续弱于预期。

中间价低于调查预测已有四个多月，是彭博2018年开始编制相关数据以来、持续时间最长的一次。

星展银行策略师李若凡（Carie Li）称，如果美国通胀数据不及预期，降低美联储加息的可能性，未来一个月人民币兑美元就可能会攀升到6.70至6.73。

纽约梅隆银行和彭博行业研究也预测人民币会走强。这意味着人民币将摆脱近期平静的交易格局，为市场仓位调整提供新契机。此举正值中国与美欧就中国汇率管理和人民币估值问题关系紧张之际。

李若凡表示，美元兑离岸人民币趋势仍偏向下行，并补充说央行或调高中间价也可能支撑人民币走强。

上周公布的美国非农就业数据弱于预期，令市场对美联储即将加息的预期降温。投资者目前等待本周晚些时候出炉的通胀数据，以获取有关利率路径的新信号。

纽约梅隆银行资深亚太市场策略师张伟勤（Wee Khoon Chong）表示，随着美元走势趋弱，美元兑人民币更有可能下行。他指出，尽管人民币走强反映出市场信心，但并未伴随广泛的经济增长。

股息季节性因素也可能发挥作用。彭博行业研究首席新兴市场外汇策略师赵志轩（Stephen Chiu）称，中国企业向海外投资者支付股息导致的资金流出，通常在8月底前后见顶。随着这一因素逐渐消退，市场对外币的需求将减弱，从而减轻人民币的下行压力。