台湾台北市发言人李政轩请辞隔天，即涉台中市政府泄密案被查，过后获准交保。

综合台湾《联合报》和三立新闻网报道，台中市政府秘书处爆发劳务采购泄密案，经过检方搜索后，连同曾任台中市长卢秀燕秘书的李政轩在内四人涉案被查，经侦讯后获准交保。

台中地检署星期二（8月11日）称，接获调查局台中市调查处通报，现任台中市府参事颜迺伦（案发时为秘书处处长）、秘书处主任秘书黄雅希（案发时为秘书处专委）、国际事务科长洪隆益和星期一（8月10日）刚请辞台北市府发言人的李政轩（案发时为台中市工商发展投资策进会干事，派驻台中市府担任卢秀燕秘书）等，曾在2020年的台中市府秘书处劳务采购案中涉嫌泄密。

台中地检署介绍，针对上述案件指派检察官陈君瑜8月6日指挥重案支援中心检察事务官、调查局台中市调查处和警方等，持法院搜索票，前往台中市政府秘书处、颜迺伦等四人住处执行搜索。

检方并约谈颜迺伦等四人、同案被告林姓厂商，以及九名证人到案说明。

全案经侦讯后，检方认定颜迺伦、李政轩、黄雅希、洪隆益四人涉犯泄密罪，但无羁押必要，其中颜迺伦以15万元新台币（5955新元）交保、李政轩30万元新台币交保，限制出境、出海；其余被告及证人均谕知请回。

台中市府说明，本案源于2020年秘书处举办的模拟联合国活动，当初有调职同仁因升迁不满检举六年前的旧案，检调才进行搜索调查，相关细节仍要再确认。

另据台湾《自由时报》报道，对于李政轩刚辞任台北市府发言人即卷入泄密案，台北市长蒋万安星期二受访时说，初步了解，这是多年前发生在台中，经过多次调查后未成案的案子，希望司法勿枉勿纵，但如果查无不法，也希望还给当事人清白。