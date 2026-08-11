中国江苏省南京市人大常委会原主任龙翔涉嫌受贿、贪污、滥用职权、内幕交易，受贿金额超过2.61亿元（人民币，下同，4955万新元），一审被判死缓。

据中国央视新闻报道，湖北省荆州市中级法院星期二（8月11日）一审公开宣判江苏省南京市人大常委会原中共党组书记、主任龙翔受贿、贪污、滥用职权、内幕交易一案。

法院对龙翔以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪判处有期徒刑九年，并处罚金100万元；以滥用职权罪判处有期徒刑九年；以内幕交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金100万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

龙翔被指从2009年1月至2025年3月利用担任中共南京市纪委副书记、市监察局局长，市委常委、市纪委书记、市委副书记，市人大常委会党组书记、主任等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、工程款拨付、案件处理等事项上提供帮助，收受上述单位和个人给予的财物共计折合2.61亿余元。

2014年下半年至2016年下半年，龙翔担任中共南京市委常委、市纪委书记期间，被指与他人共谋，骗取南京经济技术开发区财政扶持资金1200万元。

2009年1月至2016年6月，龙翔担任中共南京市纪委副书记、市监察局局长，市委常委、市纪委书记期间，被指在负责处置相关严重违纪违法问题线索过程中，徇私情私利，违反《中国行政监察法》等规定，包庇他人不被查处，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。

此外，从2017年11月至2018年1月，龙翔也被指从他人处非法获取内幕信息后买入相关公司股票，累计成交额1005万余元，情节严重。

法院认为，龙翔的行为构成受贿罪、贪污罪、滥用职权罪、内幕交易罪。龙翔受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失；贪污数额特别巨大；徇私舞弊，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重；非法获取证券交易内幕信息，在涉及对证券交易价格有重大影响的信息尚未公开前买入该证券，情节严重，均应依法惩处，并予数罪并罚。

法院也认为，鉴于龙翔具有重大立功表现，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实，受贿犯罪中有未遂情节，主动交代办案机关尚未掌握的贪污事实，贪污罪是自首，认罪悔罪，积极退赃。龙翔受贿、贪污所得赃款赃物也已全部追缴，依法对龙翔所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行，所犯贪污罪可减轻处罚。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，龙翔今年63岁，曾任中共江苏省纪委第五纪检监察室主任，南京市纪委副书记、市监察局局长，南京市委常委、市纪委书记，南京市委副书记、市纪委书记，南京市委副书记、市委党校校长等职。

龙翔2018年任南京市人大常委会主任，去年4月任上官宣被查。官方同年9月通报，龙翔严重违纪违法，被开除中共党籍和公职，并指龙翔搞迷信活动；违规干预和插手司法活动和执纪执法活动；贪图享乐，玩物丧志；徇私舞弊、滥权妄为，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。