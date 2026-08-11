南美洲国家哥伦比亚当地时间星期一（8月10日）发生7.4级地震，已造成132人死亡、570人受伤，全国有32个城市严重受灾。中国国家主席习近平星期二（11日）向哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚致慰问电，对遇难者表示深切哀悼。

哥伦比亚当地时间星期一早上7时34分（新加坡时间晚上8时34分）发生7.4级地震，为哥伦比亚本世纪有记录以来最强烈的地震。震中位于该国西部的乔科省圣何塞德尔帕尔马镇（San José del Palmar）附近。

据新华社报道，哥伦比亚政府当天最新通报说，地震已造成132人死亡、570人受伤，全国有32个城市严重受灾。

通报说，哥伦比亚目前有五个省的首府处于红色警戒状态，分别为佩雷拉、卡利、基布多、马尼萨莱斯和亚美尼亚城。其中，佩雷拉报告60人死亡，卡利15人死亡，基布多八人死亡，马尼萨莱斯四人死亡。

初步统计显示，此次地震已造成86栋建筑物倒塌，另有七座机场暂停运营。相关部门正在开展灾情评估和应急处置工作。

习近平星期二就哥伦比亚发生强烈地震向德拉埃斯普列亚（Abelardo de la Espriella）致慰问电。

习近平表示，惊悉哥伦比亚发生强烈地震，造成严重人员伤亡和财产损失。他谨代表中国政府和中国人民，对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问。

习近平说，相信在德拉埃斯普列亚领导的哥伦比亚政府带领下，哥伦比亚人民一定会齐心协力，早日战胜灾害、重建家园。