（华盛顿路透电）美国众议院中国问题特别委员会共和党籍主席穆勒纳尔，敦促特朗普政府落实晶片订单审查规定，防止先进逻辑晶片流向华为等受制裁的中国企业。

拜登政府2025年1月推出有关规定，要求晶片制造商加强审查先进晶片订单，避免买家充当中国等地“不受信任企业”的白手套。不过，规定尚未生效，便在同年5月被特朗普政府撤销，改以更具针对性的半导体管制指引取代。

规定出台前，中国晶片设计企业算能科技委托台积电生产的晶片，被发现用于华为销售的人工智能（AI）处理器，引发美国对受制裁企业通过中间商取得先进晶片的担忧。

穆勒纳尔上星期四（8月6日）致信美国商务部负责出口管制的副部长凯斯勒，说这项措施是防止相关企业取得美国高端晶片、维护美国技术优势的关键一步，旨在“堵上华为和算能科技利用的漏洞”。

他警告，若台积电等晶圆代工厂认定自身生产的晶片不受规定约束，类似算能科技的出口管制失误再次发生的风险将大增。

报道称，这封信反映美国国会日益担忧特朗普政府在先进晶片流向中国的问题上立场愈发宽松，共和党内部同样出现质疑。

共和党参议员班克斯今年6月曾联同其他议员，要求收紧晶圆代工规定，防止企业为中国企业的海外子公司生产先进AI晶片；共和党众议员惠曾加上月也就此批评凯斯勒。