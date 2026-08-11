台湾九合一地方选举倒数三个月，卸任后淡出政坛的前总统蔡英文，出任民进党新北市和台东县参选人的竞选总部主任委员，基隆市长参选人也传出有意邀请她担任竞总主委。蔡英文罕见大动作辅选，让受访学者直言意外并分析，她形象相对温和稳重，对中间选民具有吸引力，有望成为民进党此次地方选举的“最强母鸡”，发挥跨县市辅选效应。

上星期二（8月4日），蔡英文前往民进党台东县长参选人陈莹竞选总部，宣布受邀出任竞总主委。相隔两天，新北市长参选人苏巧慧对外证实，早前邀请蔡英文担任竞总主委，对方已一口答应。同时，也传出基隆市长参选人童子玮有意邀请蔡英文担任竞总主委，希望借助她的政治号召力争取翻转基隆。

台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇接受《联合早报》采访时分析，蔡英文卸任后较少积极介入政坛，这次却接连投入多个县市选战，让她颇感意外。尤其有意邀请蔡英文助阵的童子玮，是身兼民进党主席的台湾总统赖清德的表侄，更增添政治想象空间。

刘嘉薇认为，蔡英文出任竞总主委，不应只从个别县市能否翻转来看。她以台东为例，当地长期由国民党执政，民进党翻转难度不小，这也显示蔡英文投入辅选的意义未必只在当地胜负。她认为，蔡英文具有全台辅选效应，“是一个很强的母鸡”，不仅能拉抬当地参选人，也有助带动民进党各地选情与整体气势。

台湾大学政治系教授陈世民受访时则指出，蔡英文执政八年形成的“蔡英文路线”，强调“不挑衅、没有意外、愿意沟通”，在部分选民心中留下相对稳重的形象，对中间选民仍具吸引力。

他以新北市为例，蔡英文2020年总统大选在当地取得逾56%选票，显示她在新北具有相当的民意基础。目前苏巧慧与国民党参选人李四川的民调差距不大，只要能争取两三个百分点的中间选票，就可能改变选举结果。蔡英文对年轻及中间选民的号召力，可能成为苏巧慧争取这部分选票的助力。

蓝营警戒蔡英文出手 揣测为党主席异动“暖身”

蔡英文接连出手，也引起蓝营警戒。国民党副主席萧旭岑星期二（11日）接受广播专访时说，过去卸任总统鲜少担任县市长参选人的竞总主委。他认为，蔡英文在不同选民群体中仍具“票房”和号召力，“既然出手了，就不会打空包弹”，国民党参选人须更加戒慎恐惧。

萧旭岑也从民进党权力布局解读蔡英文的动作，称政坛已有声音揣测，若民进党九合一选举表现不佳、党主席出现异动，蔡英文是否可能重返党内权力核心，而此次辅选是在提前“暖身”。

陈世民却不认同把蔡英文近期动作解读为挑战赖清德。他指出，陈莹属党内派系“正国会”、苏巧慧是前行政院长苏贞昌之女，童子玮则与赖清德关系密切，三人都并非“英系”政治人物。因此目前看不出蔡英文有借地方选举扩张英系势力的企图，更可能是希望发挥自身号召力，在胶着选区发挥“临门一脚”的作用。

他认为，蔡英文投入的选区各有战略意义。台东虽长期被视为蓝营“铁票仓”，但陈莹具有原住民身份，有助争取过去较倾向蓝营的原住民选票；加上蔡英文居中协调、成功劝退原有意参选的前立委刘櫂豪，并促成他加入陈莹竞选团队，进一步整合绿营地方势力，因此并非全无翻转机会。新北作为全台人口最多的直辖市，胜负更具指标意义，若民进党成功翻转，将影响外界对九合一整体胜负的评价。

随着选战进入最后三个月，蔡英文能否把个人号召力转化为地方选票，发挥“最强母鸡”的跨县市效应，也将成为此次选举的一大观察点。