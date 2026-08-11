中国长征七号改运载火箭星期一（8月10日）在海南文昌发射失败后，原定星期二（11日）发射的民用蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭宣布推迟，商业航天板块多股盘中跌幅超10%。

分析指出，长征七号和朱雀三号相互没有直接关联，但投资者对航天发展过度亢奋的情绪会将两者联系起来，导致市场震荡。

视频显示，长征七号改运载火箭当晚约8时发射，初期飞行状态正常，但80多秒后，火箭在一二级分离前突然解体爆炸，形成巨大的橙色火球向下坠落。

官方媒体新华社当晚证实发射失利，并说具体原因在进一步分析排查。

这是自2020年3月这款火箭首飞失利后，时隔六年再次遭遇失败。该型号火箭此前已连续16次成功，包括今年6月23日发射通信技术试验卫星二十六号A星，以及上月29日发射天链三号01星等。此次也是中国航天今年以来第四次轨道发射失败。

长征七号改由中国航天科技集团所属的中国运载火箭技术研究院研制，主要用于高轨道卫星发射。此次载荷的中星4B卫星，有观察人士认为可能承担国防通信保障等军事用途。

此次发射失败后，中国媒体星期二引述知情人士说，民营商业航天龙头企业蓝箭航天的朱雀三号遥二运载火箭，原定于当日早上在酒泉卫星发射中心的发射任务推迟。

此前通告显示，酒泉卫星发射中心相关空域在星期二早上7时40分至8时27分临时管制。

知情人士称，本次任务并非取消而是窗口顺延，新发射窗口有待官方公布。消息指可能顺延至8月31日。

朱雀三号遥一去年12月完成首次入轨，但一级火箭回收任务失败。此次发射原本备受外界关注；若发射成功，处于首次公开售股（IPO）审核阶段的蓝箭航天，将成为中国首家掌握火箭回收技术的商业航天企业。

推迟消息传出后，A股商业航天板块中火箭发射、卫星测控等相关概念股跌幅明显。中国卫星收跌8.12%，航天环宇收跌逾6%，天力复合、斯瑞新材等盘中跌幅超10%。

公开资料显示，中国今年上半年完成44次航天发射，创历史同期新高；其中商业航天发射30次，占比近七成，表明商业航天正成为中国火箭发射快速增长的重要力量。

专注中国航天领域的每日通讯China in Space编辑康格拉姆（Jack Congram）向《联合早报》分析说，长征七号失利或与天气相关，但和朱雀三号推迟应该无关。

他说，作为一家初创企业，蓝箭航天行事相对谨慎。“考虑到相关天气正向预设的着陆点移动，公司可能出于安全起见而推迟发射。”

香颂资本董事沈萌受访时也认为两者是独立事件。他说，中国国家和民用商业航天加速发展，升高了投资者的期待，也更容易受情绪冲击。“一旦（发射）受挫，市场情绪就可能迅速转向另一个极端。”

他以全球太空科技巨头SpaceX为例，指出商业航天的发展必然会经历失败和多轮迭代。

康格拉姆也说，商业运载火箭在技术上需要通过大量发射来逐步验证系统的可靠性。

沈萌认为，投资者对于前沿领域应给予一定试错空间。“关键不在于是否失败，而在于能否吸取经验、不断改进。”