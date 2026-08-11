（东京讯）中国对日本的稀土出口量，今年上半年同比锐减一半，其中电动汽车电机的关键金属镝和铽的出口量更已归零。

据《日经新闻》报道，中国海关总署数据显示，今年上半年，中国七种受管制稀土对日出口同比减少51%。相较之下，中国对全球稀土出口整体下降16%。

单月降幅更加明显。报道称，6月中国受管制稀土对日出口量较去年同期锐减81%，连续四个月呈下滑趋势。

在中日关系恶化的背景下，中国今年1月加强了对日本的两用物项出口管制，其中涵盖七类稀土、稀有金属等。

报道也称，钇的出口同样显著下降，6月跌至零。钇在高科技应用中不可或缺，包括耐热飞机引擎涂层、半导体制造设备和癌症治疗设备。

消息人士称，中国有时仍会向日本发放出口许可，既可避免日企完全不从中国采购稀土，也借此让商界向日本政府施压，重视日中关系。

今年5月，有两名日本富士电机集团的员工因涉嫌违规出口内置稀土磁体的马达等问题被中国拘留，之后被捕。

日本《每日新闻》星期一（8月10日）引述知情人士报道说，包括日企高管在内的多名日本公民，或因涉嫌违反出口稀土等军民两用物资的管制规定，在中国被拘留。