香港回归中国即将30年，不少港人的普通话水平仍然一般。香港立法会议员上月历史性集体访问北京与港澳办主任夏宝龙座谈交流时，据悉不少议员的普通话太“普通”，被夏宝龙当面鼓励要学好普通话。香港有舆论认为，香港议员身为中国人，应以实际行动学习并掌握国家的通用语言。

“香港01”星期一（8月10日）报道，香港一众立法会议员上月19至25日赴北京参加研修班，在国家行政学院学习“十五五规划”、习近平思想等，并考察了不同企业和景点，结束行程前一天与夏宝龙见面。

据了解，会谈中有近半议员发言。夏宝龙起初以听为主，立法会主席李慧琼、内会主席陈振英等轮流发言；其后进入“举手抢问”环节，多名事先未获安排发言的议员都踊跃举手争取机会。各人分别就参与研修班的感受、业界事宜、香港经济情况等表达意见。

不过，不少议员发言时，所讲的普通话都颇为“普通”，更有个别议员的普通话被形容为犹如广东话“读歪一点点”。夏宝龙忍不住鼓励一众议员要学好普通话，笑言这次一众议员上到北京，没理由反而要他学好广东话。

这并非夏宝龙首遇香港部分政界人士的普通话太“普通”状况。夏宝龙去年第三次到香港考察，与当地政界、社团代表座谈时，香港行政会议成员、自由党党魁张宇人全程以广东话发言。当时香港特首李家超为张宇人打圆场，以普通话表示对方会前已经提交发言稿，“感谢夏主任包容”，但在现场的夏宝龙未予回应。

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香港《星岛日报》星期二（8月11日）发表社论说，今年7月实施的《中华人民共和国民族团结进步促进法》，明确提出“国家全面推广普及国家通用语言文字”，足见普通话不言而喻的重要性。香港议员身为中国人，理应以实际行动，学习并掌握国家的通用语言。这不仅是基本素养，更是身份认同与责任感的体现，“这次在闭门会谈上说不好普通话的议员，积极性显然不够”。

香港中文大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时也说，香港曾经接受英国逾百年殖民统治，英文长期是香港唯一的法定语言，中文备受歧视，直至1974年才成为法定语言。然而，港人以粤省乡籍占大多数，普通话要到1990年代才开始成为一些中小学的必修科目，以致许多港人的普通话一般，“但立法会议员作为香港与大陆政商界交流的重要持份者，应该具有良好的普通话能力”。

他认为，香港议员平日要多向大陆民众宣传香港正面的形象，也需要具备良好的普通话水平。