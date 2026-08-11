香港回归中国即将30年，不少港人的普通话水平仍然一般。香港立法会议员上月历史性集体访问北京，与港澳办主任夏宝龙座谈交流时，据悉不少议员的普通话太“普通”，被夏宝龙当面鼓励要学好普通话。香港有舆论认为，香港议员身为中国人，应以实际行动学习并掌握国家的通用语言。

“香港01”星期一（8月10日）报道，香港一众立法会议员上月19至25日赴北京参加研修班，在国家行政学院学习“十五五规划”、习近平思想等，并考察了不同企业和景点，结束行程前一天与夏宝龙见面。

据了解，会谈中有近半议员发言。夏宝龙起初以听为主，立法会主席李慧琼、内会主席陈振英等轮流发言；其后进入“举手抢问”环节，多名事先未获安排发言的议员都踊跃举手争取机会。各人分别就参与研修班的感受、业界事宜、香港经济情况等表达意见。

不过，不少议员发言时，所讲的普通话都颇为“普通”，更有个别议员的普通话被形容为犹如广东话“读歪一点点”。夏宝龙忍不住鼓励一众议员要学好普通话，笑言这次一众议员上到北京，没理由反而要他学好广东话。

这并非夏宝龙首遇香港部分政界人士的普通话太“普通”状况。夏宝龙去年第三次到香港考察，与当地政界、社团代表座谈时，香港行政会议成员、自由党党魁张宇人全程以广东话发言。当时香港特首李家超为张宇人打圆场，以普通话表示对方会前已经提交发言稿，“感谢夏主任包容”，但在现场的夏宝龙未予回应。

香港《星岛日报》星期二（8月11日）发表社论说，今年7月实施的《中华人民共和国民族团结进步促进法》，明确提出“国家全面推广普及国家通用语言文字”，足见普通话不言而喻的重要性。香港议员身为中国人，理应以实际行动，学习并掌握国家的通用语言。这不仅是基本素养，更是身份认同与责任感的体现，“这次在闭门会谈上说不好普通话的议员，积极性显然不够”。

香港中文大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时也说，香港曾经接受英国逾百年殖民统治，英文长期是香港唯一的法定语言，中文备受歧视，直至1974年才成为法定语言。然而，港人以粤省乡籍占大多数，普通话要到1990年代才开始成为一些中小学的必修科目，以致许多港人的普通话一般，“但立法会议员作为香港与大陆政商界交流的重要持份者，应该具有良好的普通话能力”。

他认为，香港议员平日要多向大陆民众宣传香港正面的形象，也需要具备良好的普通话水平。