中国汽车出口量再度大幅增长，为深陷国内市场低迷的车企提供重要支撑。燃料成本上升和消费者信心疲弱正拖累中国国内汽车需求。

据彭博社星期二（8月11日）报道，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会）数据显示，7月汽车出口量同比跃升88%，达到91.8万辆。这意味着中国生产的汽车中有41%销往海外，而一年前这一比例仅为21%。

强劲的出口表现与中国国内乘用车零售市场的整体疲软形成鲜明对比。7月乘用车零售销量下降21%，至146万辆。其中，燃油车销量下降41%；包括混合动力和纯电动车在内的新能源汽车销量也下降3.9%。

数据显示，新能源汽车占整体销量的比重升至创纪录的65%。

这种分化凸显出全球最大汽车市场正在发生结构性转变，车企越来越依赖海外扩张来支撑利润。中国国内市场旷日持久的价格战、成本上升以及购车优惠政策退坡，都令车企更难吸引消费者。

比亚迪是上月最大的新能源汽车出口商，出口17万3721辆，是排名第二的奇瑞汽车两倍多。比亚迪上月总销量增长22%，至约42万辆。特斯拉从上海工厂出口6万6330辆汽车，在中国国内销售2万7249辆。

与此同时，作为跨国汽车制造商斯特兰蒂斯集团（Stellantis NV）合作伙伴的零跑汽车，其月销量突破10万辆。在A10等畅销大众市场车型带动下，这家初创车企国内零售销量达到8万3698辆，成为中国销量第三高的汽车品牌。

不过，乘联分会表示，汽车行业利润率正受到挤压。今年上半年，中国汽车行业销售利润率为3.8%，低于上下游制造业6.5%的平均水平。

乘联分会表示，上游原材料成本高企、供应商账期延长以及零售端持续打折，都在继续限制盈利能力，使车企需要依靠出口持续增长来维持经营规模。