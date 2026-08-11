本月17日是已故中共前总书记江泽民诞辰100周年纪念日。中国央视星期二（8月11日）起播出12集江泽民生平纪录片，官方据报下周将举办纪念大会，并通过召开研讨会、发行纪念邮票等方式，高调纪念这位担任过13年中共总书记的前最高领导人。

受访学者指出，中共高规格纪念江泽民百年诞辰，既是肯定这位前领导人的历史贡献，也是为了巩固现任领导人地位，起到稳定党内人心的作用。

中国央视8月11日至16日期间，连续播出12集文献纪录片《江泽民》。星期二晚间播出的第一集和第二集，介绍江泽民从学生时代加入中共，到中共建政后先后在长春、武汉、北京和上海等地任职的经历。

另据香港《明报》报道，中共下星期一（17日）将高规格举办江泽民诞辰100周年纪念大会，活动筹备已进入尾声；大会将在北京人民大会堂召开，中共总书记习近平发表讲话，首都各界数千人出席。

中共建政以来，领导人百年诞辰一般只召开座谈会。江泽民预计成为继毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平和陈云之后，第七位享有纪念大会这般高规格待遇的中共前领导人。

报道称，除了纪念大会，官方还将举办江泽民生平和思想研讨会，中共政治局常委蔡奇将出席开幕式并发表讲话。

微信公众号“集邮门户网”本月初也发文透露，官方将于本月17日上午发行纪念江泽民诞辰100周年纪念邮票和小型张。但贴文过后被删除。

新华社上月初报道，中共中央宣传部新命名77个全国爱国主义教育示范基地，其中包括位于江苏省扬州市的江泽民故居。这被外界视为是纪念江泽民百岁冥诞的准备工作之一。

江泽民1926年8月17日出生于江苏扬州，1989年担任中共总书记、中央军委主席。他在2002年卸任中共总书记，2004年卸任中央军委主席。2022年11月30日，江泽民在上海病逝，终年96岁。

台湾政治大学政治系、东亚研究所特聘教授寇健文向《联合早报》 分析，四年前江泽民的治丧规格和邓小平去世时相当，今年的纪念活动预计也会比照2004年邓小平百年诞辰的规格来办。

他认为，下周江泽民纪念大会的一大看点，是观察哪些在任和退休领导人、高层干部以及军队将领出席。“这么高规格的活动，照理来说大家都应该出席；如果有人不在场，就更值得留意。”

此外，习近平在大会上发表的讲话内容，也是外界关注的焦点。寇健文回顾2004年时任中共总书记胡锦涛在邓小平百年诞辰纪念大会上发言时，除了列举邓小平的贡献，也重申胡锦涛本人的执政理念。“这不仅是缅怀过去，也是在展望未来；在肯定前领导人贡献的同时，巩固现任领导人的地位。”

他进一步指出，2004年8月纪念邓小平百年诞辰时，中共高层就江泽民是否继续担任中央军委主席有所分歧。胡锦涛当时在讲话中赞扬邓小平“早就主张废除干部领导职务终身制，并身体力行地带头实践”。一个月后，江泽民辞去中央军委主席。

寇健文说，中共二十大以来，大批高层干部和军队将领落马，令党内人心动荡。此时高规格纪念江泽民，既表明传承历史的必要，也凸显现任领导人的治党和治国理念，一定程度上起到稳定党内人心的作用。