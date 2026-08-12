截至去年底，中国氢气年产能超5100万吨，同比增长约1.4%；当年氢气产量超3900万吨，同比增长约7.3%。

据中新社报道，中国国家能源局星期二（8月11日）发布的《中国氢能发展报告（2026）》提到，2025年，中国氢能产业规模持续扩大，生产消费保持全球领先，清洁高效氢能供应体系建设有序推进。

氢能产业科技含量高、带动能力强。报告指出，截至2025年底，全球发布氢能发展战略的国家和地区达到66个，占全球生产总值90%以上。

报告称，2025年，中国氢能“制储输用”全链条呈现快速增长态势。可再生能源制氢建成投运年产能超25万吨，较上年增长超过一倍，三北地区启动规模化氢氨醇项目试点，推动在工业、交通、能源等领域应用。风光氢耦合多元化应用场景模式在内蒙古、新疆、河北等地逐步落地；绿色氢氨醇一体化模式在东北、长三角、珠三角等地区加速探索，推动氢基绿色燃料跨区域协调配置。燃料电池汽车保有量约3.2万辆，在物流干线、港口等场景持续探索规模化运营，航运绿色燃料探索全链条基础设施布局。

报告指出，2026年是“十五五”开局之年，也是强化产业规划引领、加大政策支持力度、加强核心技术攻关、推进多元化氢能试点、健全标准认证体系的重要一年。“十五五”时期，随着多元化氢能试点推进落实，规模化绿色氢氨醇项目建设运营水平进一步提高，技术装备创新与产业生态建设深化完善，中国氢能产业有望取得更加显著的发展成效。