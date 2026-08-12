中国第一经济大省和人口大省广东称，已经打掉新型黑恶犯罪团伙90个，并抓获犯罪嫌疑人1201名。

据中新社报道，广东省公安厅星期二（8月11日）晚间发布消息，该省开展深化扫黑除恶专项斗争第一轮集中收网行动，打掉新型黑恶犯罪团伙90个，破获寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等刑事案件353起，抓获犯罪嫌疑人1201名，查封、冻结、扣押涉案财物一大批。

报道称，本轮收网聚焦软暴力催收、恶意索赔、舆情敲诈、劳务碰瓷、强迫消费、网络“套路贷”、网络暴力等新型黑恶犯罪。

数据显示，今年以来广东全省公安机关共打掉涉黑组织八个、涉恶组织226个。

中国警方此前通报，开展部署深化扫黑除恶首轮收网行动，捣破了1000多个犯罪团伙，逮捕了8200多名罪犯，破获5400多起刑事案件。

据新华社7月31日报道，中共政治局委员、中央政法委书记陈文清近日在一场全国扫黑除恶专项斗争会议上，宣布深化专项斗争。他强调，要依法清除“一切侵蚀社会肌体的毒瘤”，并深化对新形势下涉黑涉恶违法犯罪形态、特征、规律的研究把握，保持高压震慑态势，坚持“重拳出击、露头就打”。

陈文清强调，要做到“是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑”，敢于刀刃向内，坚决打掉黑恶势力的保护伞。

中国在2018年至2020年，曾高调展开为期三年的扫黑除恶专项斗争，基层黑势力和背后充当保护伞的官员是重点打击对象。据官方数据，全国公安机关三年内打掉3644个涉黑组织和1万1675个恶势力犯罪集团。2021年起，官方宣布推进扫黑除恶常态化。

不过，这场运动式的扫黑除恶也引发舆论争议，包括一些地方迫于工作指标和政治压力，出现拔高案件性质、扩大打击范围等问题。