中国海军“丝路方舟”号医院船赴南中国海开展实战化演训，锤炼远海卫勤保障能力。

解放军南部战区公众号星期二（8月11日）消息，“丝路方舟”号近日开展上述演训。据介绍，演训围绕小艇换乘、应急处突、批量伤病员救治等课目展开，锤炼远海卫勤保障能力。

演训期间，医院船抵达预定海域后转入战斗部署。舱面保障人员完成小艇吊放、物资装载等作业，通过小艇换乘方式接收“伤员”。

随后，前出组携带救护器材奔赴现场，针对烧伤、骨折、胸部外伤等典型战创伤展开急救。检伤分类组在舰艇摇摆中快速分流，手术组同步完成术前准备，重症监护组开展抗休克治疗。

解放军南部战区称，高强度实战化训练，打通了海上救援从救治到后送的完整链路，实现了伤病员救治全流程无缝衔接，全面检验了海上应急综合救治能力，为遂行远海卫勤保障任务积累了宝贵经验。

下一步，“丝路方舟”号将持续深化战训耦合，常态化开展复杂海域实战化卫勤演练。

上周三（8月5日），中国官方首次证实，南中国海自家撞船事件导致两名海警死亡。资料显示，两人去年8月11日在海上维权行动中牺牲，被追授“中国武警忠诚卫士”称号。

去年8月11日，中国海警3104号“南域”舰在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）附近海域追击菲律宾巡逻船时，与解放军海军052D型导弹驱逐舰“桂林”舰高速相撞。事后菲律宾公布现场视频，称中国船只危险操作，并怀疑中方有人伤亡。