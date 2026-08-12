美国批评中国上个月在太平洋试射洲际弹道导弹前，未给予充分通知。对此，中国裁军事务大使李驰江反驳称，中国始终安全、规范、负责任地开展洲际弹道导弹试射活动。

综合彭博社和新华社报道，美国国务院官员尼巴格在日内瓦举行的一场裁军会议上说：“北京没有提高透明度，也没有给予充分的事先通知，反而采取了令人困惑且具有挑衅性的做法。”

尼巴格指的是中国7月6日进行的潜射型、可携带核弹头的洲际弹道导弹试验。她说，中国未能通知所有可能受影响的国家，而即使是收到通知的国家，“最多也只提前两小时接到通知”。

对此，李驰江在同一场会议上指出，中国始终安全、规范、负责任地开展洲际弹道导弹试射活动，提前向美国等国家作通报，采取审慎且合理的措施，确保试射未损害任何国家利益，充分体现中国的善意和负责任态度。中国有关善意举措绝不应被地缘政治算计所绑架。

李驰江说，美国没有资格在导弹试射问题上对中国说三道四，中国在五核国中试射次数最少。美国是全世界洲际导弹试射次数最多、最频繁的国家；美国未认真履行导弹试射通报责任，没有资格对中国提前通报的善意行为求全责备。

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李驰江还表示，中国坚决反对个别国家滥用裁谈会平台搞政治操弄。美国为一己政治私利，诱拉包括非裁谈会成员国在内的一些国家参加共同发言，对中国提前通报导弹试射的善意举动吹毛求疵、无端指责，这是典型的政治操弄和赤裸裸的双重标准。

美国连同约40个国家发表联合声明，警告在未提前通知的情况下进行弹道导弹测试存在危险。

法新社报道，这份由欧洲和印太地区国家在星期二（8月11日）联合发表的声明说：“在没有进行充分的前期通报并提供详细信息的情况下，进行可搭载核弹头的弹道导弹测试是危险的，而且会扰乱测试周边相关国家的和平与安全。”

声明还说：“这增加了误判的风险，削弱了全球的稳定与安全，并与拥有远程导弹能力所应承担的责任相违背。”

这些国家呼吁所有国家至少提前24小时发出导弹发射通知，通报内容应包括发射的导弹类型、计划的发射窗口、区域和方向。

7月6日中午约12时，中国海军一艘战略核潜艇向太平洋海域试射了一枚带有训练模拟弹头的潜射战略导弹。这是中国时隔近两年再度公开在太平洋试射洲际弹道导弹。北京在试射导弹前仅向极少数国家发布简短通知。监测机构说，这枚导弹似乎落在所罗门群岛、瑙鲁和图瓦卢之间的某片海域。