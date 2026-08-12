中印边境紧张升级，印度称将其与中国在边境地区发生的事件视为“最严重”的问题，并表示边境局势将影响整体双边关系。

彭博社星期二（8月11日）报道，印度外交部发言人贾伊斯瓦尔（Randhir Jaiswal）在例行记者会上，回应有关印中两军在边境再起对峙的提问时，作出上述表态。

报道称，贾伊斯瓦尔没有否认印中在边境地区再起摩擦。他说，印度已在8月早些举行的中印边境事务磋商和协调工作机制第36次会议上重申了立场，但并未透露更多细节。

印度内政部上周五（8月7日）公布阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）27处地点的标准名称，称这将有助于提高印度民众对地理和历史重要性的认识。中国外交部发言人郭嘉昆星期一（10日）则以答记者问的方式回应说，藏南地区是中国领土，中国从不承认印度非法设立所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。

近期，印度社交媒体上流传多段视频，称中国在阿鲁纳恰尔邦活动增加。彭博社无法独立核实相关视频内容。

贾伊斯瓦尔说：“印度再次强调，边境地区的和平与安宁对双边关系的整体发展至关重要。”

他续指，印中双方“同意继续利用现有外交和军事渠道来处理遗留问题”，避免在有争议的边境地区“发生误解和误判”。

印度官方表态正值印中官员上周四（6日）在新德里举行边境事务磋商和协调工作机制会议。与此同时，中国国家主席习近平预计将访问印度，出席今年的金砖国家领导人峰会。

报道指出，印方上述表态凸显印中关系近期回暖仍存在局限性。印度释放信号表示，除非争议边境能维持和平稳定，否则印中进一步深化交往将仍将受到制约。

中国与印度存在一条长达3488公里的争议边界，近年来一直是两国关系紧张的主要根源。自2020年6月边境冲突造成两国士兵伤亡后，印中关系正逐步恢复。印度总理莫迪去年8月在中国天津与习近平会面，被视为两国关系出现缓和的信号。