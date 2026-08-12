成立于中国的人工智能（AI）初创公司Manus称，即将恢复独立运营。此前，中国官方叫停美国科技巨头Meta对Manus的收购，目前双方正着手撤销这笔交易，恢复独立运营是这一进程的最新进展。

综合彭博社、法新社、路透社报道，Manus星期二（8月11日）向用户发布消息称，部分客户的账户可能受到影响，并说明公司正采取一系列措施，以确保顺利过渡。Manus警告，部分用户数据可能面临被删除的风险，并提供了数据保护工具。

Manus称，受影响的用户将通过Manus应用程序（app）和电邮收到通知，并可备份数据。

“Manus即将恢复独立运营，并将继续为全球数百万用户提供服务……这是我们与Meta分离进程的一部分；我们必须采取这一步骤，以遵守世界部分地区的监管要求。”

Manus是一家成立于中国、后迁至新加坡的AI企业，致力于开发能够自主完成任务、只需极少人工干预的AI代理。脸书母公司Meta去年12月宣布，拟以超过20亿美元（25.6亿新元）的价格收购Manus。

今年4月，北京以涉关键技术与数据安全为由喊停并要求撤销收购，引发对中国AI企业出海新加坡仍难摆脱中美科技竞争影响的讨论。

彭博社6月报道称，自中国官方4月喊停这项交易后，Meta公司内部与Manus已进行运营分离，并停止两家公司的数据共享。

中国4月底喊停交易之前，《金融时报》曾报道，Manus两名联合创始人被禁止出境，仅在中国境内可自由活动。