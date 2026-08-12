柬埔寨媒体获悉，涉电信诈骗的太子集团一园区去年底发生一起暴力案件，四名中国人被15名园区主管和保安人员围殴，造成一人死亡、三人重伤。

随着柬埔寨太子集团及其跨国犯罪网络在多国联合打击下几近瓦解，其创始人兼董事长陈志在押解回中国后据报已被批捕，集团去年底发生的一起致命暴力事件随之被媒体曝光。

《柬中时报》上周五（8月7日）报道，这起暴力事件发生于太子集团位于干拉省柬越边境附近的金运封闭式园区。干拉省初级法院8月6日公布案件的判决情况显示，案件发生于2025年12月29日。

案件于今年6月30日开庭审理。法院对包括一名中国籍男子和14名柬埔寨籍男子在内的15名被告进行讯问，并审查相关证据和园区监控录像。

法院通报称，监控录像显示，多名被告相互配合，使用棍棒和管状物殴打受害者的手脚、身体和头部，同时有人在周围阻止受害者逃离。

法院经审理认为，案件证据足以认定15名被告有罪。今年7月31日，干拉省初级法院正式宣判，15人均被裁定犯有“多人实施的加重故意暴力罪”和“造成受害者死亡的加重故意暴力罪”，均被判处13年监禁。