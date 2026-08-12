中国大陆和印度尼西亚海军舰艇将在8月中旬于台湾以东海域展开通航演练。台湾的大陆委员会批评，这些单边行为充分暴露大陆一再无视国际规范，破坏区域和平稳定及挑战国际秩序。

中国大陆“国防部发布”微信公众号星期二（8月11日）下午发布消息称，解放军海军红河舰将在8月中旬与印尼海军“莱”号护卫舰在台湾以东海域举行通航演练，重点开展通信操演、海上补给等科目演练，旨在提升两国海军联合行动能力，深化双方务实合作，共同维护地区和平稳定。

彭博社报道，大陆和印尼海军此前曾举行联合演练，但这是北京首次公开宣布两国海军在台湾以东海域开展演练。这也是大陆首次与其他国家在这一海域进行此类联合演练。

对此，陆委会星期二在官网发文称，针对大陆军队宣布将在台湾东部海域举行通航演练，强烈谴责有关军事挑衅举措，并呼吁北京立即停止此一破坏现状的危险行径。

陆委会指出，大陆近期接连运用公务船编队进行常态化执法巡查，派遣科研调查船侵入台湾专属经济海域进行灰色地带侵扰，现在更企图藉由与相关国家共同在台湾东部海域进行军事演习，“此举实为‘假演练、真扩张’的政治操弄。

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陆委会批评，这是企图对国际社会形塑大陆对台湾东部海域具备管辖权的假象，并指这些单边行为充分暴露大陆一再无视国际规范，破坏区域和平稳定及挑战国际秩序，既是两岸和平稳定的破坏者，更是扰乱区域安全的麻烦制造者。