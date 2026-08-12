中国常驻联合国代表傅聪称，巴勒斯坦问题不能被忽视和边缘化。

据中新社报道，联合国安理会星期二（8月11日）举行巴以问题紧急公开会，傅聪在会上发表上述看法。

傅聪说，中国对近期巴勒斯坦被占领土局势升级深感担忧，对持续暴力造成越来越多的平民伤亡深感痛心。约旦河西岸和加沙局势急剧恶化，巴勒斯坦人民承受的苦难愈发深重。究其根本，是因为国际法基本原则未得到遵守，巴勒斯坦人民享有的生存权和发展权长期遭到漠视。

他呼吁，国际社会必须及时纠正一切否认、侵犯巴勒斯坦正当权利的错误言行，保障巴勒斯坦人民获得平等权利，切实维护国际公道正义。

傅聪称，“两国方案”是国际社会公认的解决巴勒斯坦问题的唯一可行路径，任何犹豫、质疑、动摇都不可接受。以色列应尽快结束对巴勒斯坦领土的非法占领，停止破坏巴勒斯坦民族权力机构治理基础。中国将一如既往支持巴勒斯坦争取民族合法权利的正义事业。

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自2023年新一轮以巴冲突爆发以来，中国曾多次表态支持巴勒斯坦，敦促加沙实现停火，并强调“两国方案”是解决冲突的唯一途径。在去年以色列与伊朗爆发历时12天的冲突后，北京也曾谴责以色列的行为违反国际法，侵犯伊朗的主权与领土完整。