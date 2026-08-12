阿里巴巴旗下人工智能（AI）应用“千问”大模型原技术负责人林俊旸卸任五个月后宣布创立新AI公司，获中国互联网巨头腾讯跟投。

林俊旸星期三（8月12日）凌晨在社媒平台X（前称推特）以英文宣布，其已在上海创立公司“语用科技”（Pragmatik Labs），将研究面向数字世界和物理世界的下一代智能体。

林俊旸透露，高榕创投和HSG（红杉中国）共同领投本轮融资，腾讯和上海未来产业基金等参与支持。Pragmatik Labs官网也已同步上线。

林俊旸并未披露具体融资金额和估值。综合《济南时报》《证券时报》等引述消息报道，林俊旸所称的“本轮融资”为语用科技天使轮融资，融资金额为2.2亿美元（2.8亿新元），估值为20亿美元。

天眼查信息显示，语用科技在中国境内的主要运营主体为语用（上海）科技有限公司。这家公司成立于2026年5月13日，注册资本125万人民币（23.7万新元），法定代表人为林俊旸，目前共有10名股东。

林俊旸今年3月3日在X公布卸任消息，之后有市场消息指千问核心团队集体离职，引发阿里人才流失讨论。阿里随后向媒体辟谣，称千问模型团队稳定，没有出现“集体离职”的情况，所有产品与服务运行正常。