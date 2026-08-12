中国国家信访局局长李文章在中共党媒发文强调，坚决纠正拦卡堵截群众正常上访行为，切实保障群众信访权利；对信访活动中的滋事扰序、缠访闹访等违法行为，必须严厉打击。

中共中央党校机关报《学习时报》星期三（8月12日）刊发李文章题为《以落实责任制推动信访工作高质量发展》的署名文章。

文章指出，落实信访制度、做好信访工作，事关人民群众切身利益，事关社会大局和谐稳定。落实信访工作责任制，是防范化解矛盾风险、维护社会和谐稳定的重要途径。

李文章强调，必须坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建常态长效的矛盾纠纷排查化解机制，统筹发挥基层综治中心和信访接待中心作用，及时妥善解决群众急难愁盼和苗头性、倾向性问题，切实把矛盾发现在早、化解在小，严防积累转化、外溢上行。

李文章要求，对疑难复杂信访问题和职能部门办理不到位的，动真碰硬、一盯到底，跟踪做好督促化解工作，推动信访事项依法有序运转。

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他也强调，必须发挥信访部门和纪检监察部门监督作用，加大信访工作规范化建设评查力度，及时发现和纠治“应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查处而不查处”等突出问题；对履行信访工作职责不力、存在严重问题的，及时移交问题线索。

就各级单位履行信访工作责任，李文章强调，坚决反对假接访、纸面接访等形式主义问题。各级信访部门要畅通和规范群众诉求表达、权益保障通道，推动领导干部接访包案常态化制度化。

李文章称，督查督办是推进信访制度改革措施落地、解决信访突出问题的重要手段。对督查中发现的问题，他强调要紧盯不放、一抓到底，真正以督查督办推动信访工作责任落实、制度落地。

中国7月1日起实施新的信访规定，要求民众原则上须在属地反映诉求，未经相关部门出具书面材料，不得跨省越级前往国家信访局和中央部委申诉。新规也要求地方部门必须受理群众诉求，尽量在属地解决问题。