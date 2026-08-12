中国一项考古新发现揭示，早在龙山时期，中国北方地区就有了明确的“龙凤”实物组合。

据新华社报道，内蒙古自治区文物考古研究院寨子塔石城址考古队在一座龙山时代墓葬中发现一组“龙凤”形象泥塑。专家确认这组泥塑是中国北方地区迄今所见年代最早、造型最明确的“龙凤”实物组合。

寨子塔石城址位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗境内，是一处龙山时代石城遗址，总面积42万平方米。

内蒙古自治区文物考古研究院院长孙金松介绍，本次发现的泥塑出自一座长方形土坑竖穴墓。墓主人仰身直肢，头向东北，颈部右侧随葬一枚镶嵌绿松石的玉璧，“龙凤”形泥塑对称分布于墓主躯体两侧。“龙”形泥塑位于墓主人右侧，头向与墓主人一致。“凤”形泥塑位于墓主人左侧，呈翱翔升腾之势。

根据测年结果，墓主人死亡绝对年代约为公元前2300年。对墓主人牙釉质胶原蛋白的稳定同位素分析显示，其饮食结构以粟作农业为基础，但摄入了远超常人的动物蛋白或特殊食物资源。这说明，墓主人生前享有较高的物质资源与社会地位。

孙金松说，寨子塔石城址“龙凤”泥塑是中国北方地区迄今发现年代最早且造型明确的龙、凤实物组合，将“龙凤”具象化的出现时间推至龙山时代，为研究龙山时代先民精神信仰及丧葬观念提供了珍贵材料。此外，这一发现表明河套地区在中国早期精神文化创造中具有独特贡献，佐证了中华文明多元一体格局。