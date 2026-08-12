对于有媒体报道星巴克在中国将更换咖啡豆供应商，纸杯吸管也将由蜜雪冰城代工，星巴克中国回应称，这些信息严重失实。

据科技与财经新媒体“36氪”此前报道，前山姆中国首席采购官张青已于近期加入博裕资本，开始规划星巴克供应链改造的相关战略，包括寻找中国国内头部的优质供应商，加速本土化。其中，星巴克中国的烘焙部分将由百胜中国代工，而纸杯、吸管、抹茶粉都将由蜜雪冰城代工。咖啡豆可能也不再与全球供应链绑定，转而更多使用中国国产供应商。

据澎湃新闻报道，对于上述报道，星巴克中国星期三（8月12日）回应称，网传“星巴克纸杯吸管或由蜜雪冰城代工”“更换咖啡豆供应商”等信息严重失实。

星巴克中国称，公司始终秉持可持续高质量发展理念，坚持开放姿态，和行业供应链伙伴们协同发展、互惠共生，致力于为顾客提供始终如一的高品质咖啡产品和星巴克服务体验，“请大家理性辨别各类网传消息，勿随意转发不实传闻。”

去年11月，星巴克公司与博裕达成协议，成立一家合资企业，共同运营星巴克在中国市场的零售业务。根据协议，博裕将持有合资企业至多60%股权，星巴克保留40%股权，并将继续作为星巴克品牌与知识产权的所有者和授权方，向新成立的合资企业进行授权。

今年4月，星巴克中国宣布，星巴克全球与博裕投资的战略合作已启动，双方将通过更深入的本地市场理解与资源协同、更敏捷的本地决策与部署能力，以及更贴近中国市场的创新节奏，共同推动星巴克在中国市场的持续增长与体验升级。