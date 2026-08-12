继6月后，中国7月的汽车出口再次突破100万辆。

据央视新闻客户端星期三（8月12日）报道，最新数据显示，7月份中国汽车出口104.3万辆，环比增长0.6%，同比增长81.3%。其中，新能源汽车出口55.3万辆，环比增长5.7%，同比增长145.5%。

自今年4月、5月连续两个月汽车出口超过90万辆后，6月、7月出口连续两个月突破100万辆。同时，新能源汽车出口占比已连续两个月突破百分之五十。

中国汽车工业协会相关负责人说，中国汽车出口之所以能够保持高速增长，主要是中国拥有全球最完整的汽车产业链。不仅产能充足、成本可控，而且供应链抗风险能力强。

负责人也说，中国汽车产业的智能化形成了核心竞争力，智能驾驶、座舱交互等功能能快速迭代，精准适配海外用户的需求。

报道引述中国汽车工业协会副秘书长陈士华说，当前中国汽车市场呈现出“内需承压、外贸强劲”的特征，出口正在成为稳住行业大盘的关键力量和核心增长引擎。

另据彭博社星期二（8月11日）报道，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会）数据显示，7月汽车出口量同比跃升88%，达到91.8万辆。

强劲的出口表现与中国国内乘用车零售市场的整体疲软形成鲜明对比。7月乘用车零售销量下降21%，至146万辆。其中，燃油车销量下降41%；包括混合动力和纯电动车在内的新能源汽车销量也下降3.9%。

数据显示，新能源汽车占整体销量的比重升至创纪录的65%。

这种分化凸显出全球最大汽车市场正在发生结构性转变，车企越来越依赖海外扩张来支撑利润。中国国内市场旷日持久的价格战、成本上升以及购车优惠政策退坡，都令车企更难吸引消费者。