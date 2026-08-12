中国监管部门2023年底出手遏制地方政府过度举债后，一度沉寂的上海自由贸易试验区债券市场正显现复苏迹象。

彭博社引述知情人士报道，上海市政府支持的能源装备制造商上海电气集团星期三（8月12日）开始推介俗称“珍珠债”的自贸区离岸债券，初步价格指引约为2.4%。

这是近三年来首家非金融企业在上海自贸区发行债券，显示当局正以更严格的发行人和投资者规定，逐步重启这一市场。

中国决策层希望企业通过上海自贸区等渠道，在境外发行更多人民币债券，但同时也设置多重限制，防范债务风险累积。近几个月以来，中国政府劝阻企业以较高收益率融资，延长境外发债方案的审批时间，并限制一种广受欢迎的贷款结构。

富达国际亚洲固定收益投资主管朱蕾说，2023年暂停发行自贸区离岸债券，是“中国开放、收紧、再开放周期”的典型例子。她说，中国扩大金融开放的整体方向基本未变，但当金融稳定风险开始累积时，决策层会调整开放步伐。

上海自贸区在2013年成立，最初允许境内外企业发行任何币种的离岸债券，但迄今市场仍以人民币债券为主。到2023年，珍珠债已成为债台高筑的地方政府融资平台筹集资金的重要渠道，促使监管机构叫停境内银行购买这类债券。

当局解除限制后，银行和证券公司去年恢复利用珍珠债市场融资。彭博社汇编的数据显示，今年以来的发行规模已增至去年同期的五倍以上，但总额仍只有5亿1200万美元（6亿5569万新元），仅占整个190亿美元市场的一小部分。

朱蕾说，珍珠债市场完全由中国境内监管部门监管，且只允许资质较高的发行人参与，因此能让国际投资者更加安心。

穆迪今年6月将上海电气的信用评级上调一级至A3，评级展望为稳定。此次发债将是上海电气自2020年以来首次发行离岸债券；为符合上海自贸区新规，债券将通过它的海外子公司发行。