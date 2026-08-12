中国人工智能（AI）企业深度求索（DeepSeek）创办人梁文锋的净资产在一年内从10亿美元（12.8亿新元）增至395亿美元，增幅达3850%，成为同期财富增长最快的亿万富豪，并跻身全球富豪榜前50名。

据中国科技媒体“IT之家”报道，金融研究机构BestBrokers根据福布斯即时亿万富豪榜，对2025年7月27日至今年7月27日的数据进行统计，得出上述结果。

截至今年7月27日，全球共有3356名净资产超过10亿美元的富豪入榜，其中美国以990人居首，中国以511人排名第二。字节跳动创办人张一鸣以693亿美元的净资产成为中国首富，511名中国富豪的财富总额则达到2.06万亿美元。

美国电动车巨头特斯拉创办人马斯克的净资产，过去一年从4056亿美元增至7251亿美元，平均每天增加约8.75亿美元，财富增量和净资产总额均位居全球第一。

中国财经界人士分析，梁文锋财富大增，主要得益于DeepSeek估值从2025年的约72亿元人民币（13.6亿新元），跃升至今年的约4000亿元人民币。