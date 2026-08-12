尽管尚未获得西方主要监管机构的适航认证，中国商用飞机公司的C919机型星期三（8月12日）下午从北京飞往蒙古国首都乌兰巴托，正式开启首条国际定期商业航线。

由中国国际航空公司负责运营的首个C919国际航班，全程约2小时15分，飞机下午3时从北京首都机场起飞，4时58分提前到达蒙古国新成吉思汗国际机场，此后计划每日一班往返。

中国国航运营的这条航线，过去一年由同为中国商飞研制的支线客机C909执飞，座位约为78至97个。此次换为座位数在158至192个之间的C919，意味着中国商飞向更大级别客机的商业拓展。

C919是中国首款按国际通行适航标准自主研发的中短程干线客机，被视为波音737、空客A320等市场主力机型的潜在竞争者。首架C919于2022年12月交付中国东方航空公司，次年5月开启商业首飞。

截至今年6月，C919飞机累计交付40架，主要由中国三大航司接收。截至8月10日，由国航、东航和中国南方航空公司运营的C919客机累计开通57条航线，通航25座城市，运送旅客超750万人次 。

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中国商飞也在不断推动C919走向国际。飞机分别于2024年2月和今年2月在新加坡航展公开亮相，并表演飞行；去年11月，它首次在迪拜航空展亮相。

不过，C919海外市场的拓展，仍面临国际适航认证这一挑战。许多国家要求航空公司运营的飞机，须取得全球两大航空安全认证机构，即欧盟航空安全局（EASA）或美国联邦航空管理局（FAA）的适航认证。但EASA执行主任弗罗伊恩·圭尔梅（Florian Guillermet）去年表示，C919完成认证可能需要三至六年。

中国民航资深机长陈建国接受《联合早报》采访时，以C909机型出口印尼等国家为例，指出上述适航认证并非进入海外市场的先决条件，取得目标国民航监管机构的认可，也能进入当地运营。

但他说，C919若要与波音和空客对应的主力机型竞争，取得上述认证仍是重要门槛，“这也是C919迈向全球的一个最必要条件”。

航空业独立分析师索比（Brendan Sobie）受访时也说，首飞蒙古国是C919漫长旅程的一小步，更重要的里程碑应是获得国际适航认证，以及完成首笔国际销售和交付，“但这些近期内还不太可能实现”。

陈建国认为，此次首飞仍具里程碑意义，“向全世界展示了C919不仅能在中国运行，还能走出国门在其他国家运行”。

他说，这也有助于飞机积累更多经验和安全纪录，为未来飞向更多国家奠定良好基础。