台湾总统赖清德谈及北戴河会议称，会议将台湾九合一选举的胜败，当作中国大陆对台策略是否成功的指标。他进而指出，民进党能否在高雄胜选，不仅关乎高雄的未来，也关系到台湾未来的前途。

据中时新闻网、《联合报》等报道，民进党行动中常会星期三（8月12日）移师高雄，身兼党主席的赖清德替民进党高雄市长参选人赖瑞隆造势，致辞时提及中国大陆官方8月初开启的北戴河休假活动。

据民进党官网发布的讲稿，赖清德致辞时引述媒体报道称，中共北戴河会议就对台工作写下了一道非常严重的指令，主要包括四个面向。

第一，坚决反对台湾通过国防预算；第二，强化对台的实质治理，在国际上封锁台湾的空间，并在军事上对台湾社会产生震慑的效果；第三，强化在台湾的第五纵队，进一步推动统一工作。

赖清德继续引述媒体报道指，第四个面向则是在年底的九合一选举中，中共要求大陆在台湾的力量，一定要支持“中国的爱国力量”能够当选。

赖清德说：“甚至北戴河会议将这一次年底选举的胜败，当作是中国（大陆）对台策略有没有成功的指标；换言之，高雄会承受很大的压力。”

台湾《自由时报》星期二（11日）引述台湾国安官员报道，北戴河会议政事议题聚焦对美、对台两大轴线，其中对台策略包括反对以武谋独，以及下令务必在九合一选举中给予在台“爱国力量”最大支持等。

一年一度的北戴河会议传统上是中国大陆高层交流与做决策的非正式场合，退休元老也会参与，但它并非真正意义上的会议。这些年来随着元老的影响力减弱，北戴河聚会的重要性也已削弱。