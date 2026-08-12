（北京／上海综合讯）中国不婚化趋势加剧，今年上半年结婚登记同比下降7.46%，离婚登记同比上升3.91%。

据澎湃新闻报道，中国民政部网站星期三（8月12日）发布的统计数据显示，上半年中国结婚登记327万5000对，离婚登记138万3000对。

对比去年同期，今年上半年结婚登记同比减少26万4000对，离婚登记同比增加5万2000对。

从全年数据来看，中国结婚登记数在2013年达到1346万9000对的峰值后，自2014年起逐年下降。2019年跌破1000万对大关，2021年跌破800万对大关，2022年降至683万5000对。

中国冠病疫情全面解封的2023年，结婚登记人数止跌回升至768万2000对，但一年后再次转跌至610万6000对，降至45年来新低。

随着婚姻观念的改变，中国上半年结婚登记对数继续下滑。图为云南省昆明市一对新人领取结婚证后拍照留念。（香港中通社档案图片）

中国各地近年出台各种鼓励结婚生育的政策，以缓解人口萎缩、老龄化加剧的压力，结婚人数的持续下降，预计将进一步压低生育率。

曾因“印钱生娃”论引发舆论争议的中国经济学家任泽平，星期三通过“泽平宏观”微信公众号发文称，当前中国婚姻形势呈现四大变化：不婚化加剧；离婚率回升；晚婚现象突出，初婚年龄持续推迟；未婚比例持续攀升，男性未婚率远高于女性。