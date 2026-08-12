随着大量办公楼、购物中心及仓库的土地使用权期限不断缩短，投资者出售部分资产时遇阻，中国官方据报正着手解决这一困扰房地产市场多年的土地使用权到期问题。

彭博社报道，中国大量商业地产的土地使用权剩余年限不断减少，对于到期后是否能够续期、续期条件及费用等均缺乏明确规定。业主若无法续期，可能被迫将土地交还地方政府。

这一问题已经导致一些交易搁置，并让投资者面临巨额损失的风险。

戴德梁行大中华区估价及顾问服务部主管陈家辉估计，目前有1万亿人民币（1897亿新元）非住宅物业的土地使用权剩余期限不超过20年，即租期已经过半或更久。

据知情人士透露，由于剩余租期越来越短，包括侨福集团和新世界发展在内的开发商在出售部分资产时遇到困难。

中国官方已开始关注市场的相关担忧。7月31日，上海市规划和自然资源局印发《上海市工商业项目土地使用权续期工作指导意见（试行）》，成为继广州之后第二个系统性落地工商业用地续期政策的一线城市。

报道称，这些举措或有助于提高房地产市场的政策透明度，帮助仍在寻底的市场厘清方向，也让投资者更有信心，避免因土地使用权到期而导致所持资产价值归零。

据悉，部分中国大城市的写字楼价值较峰值已下跌超过40%，房地产开发商累计债务违约规模约达1300亿美元（1663亿新元）。

中国几乎所有城市土地都归国家所有。政府在上世纪90年代初制定了现行土地出让规则，为土地使用权设定了不同期限：购物中心等商业用地为40年，工业和办公用地为50年，住宅用地为70年。