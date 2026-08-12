中共政治局原常委、中国国务院原总理朱镕基星期三（8月12日）逝世，享年98岁。

朱镕基1998年至2003年担任总理，以雷厉风行的改革作风和直言敢言著称。从改革、反腐到香港问题，他留下不少锋芒毕露又不失幽默的经典语录。

“鞠躬尽瘁，死而后已”

1998年3月，刚当选总理的朱镕基在记者会上说：“不管前面是地雷阵还是万丈深渊，我都将一往无前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。”

这句话此后成为朱镕基最广为人知的政治宣言之一，也为他任内推动国企、金融和政府机构改革定下基调。

“准备好一百口棺材，也有我的一口”

1998年，朱镕基曾在反腐会议上说：“反腐败就是要先打老虎后打狼，对老虎决不姑息手软。我这里准备了100口棺材，99口留给贪官，一口留给我自己。”

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“竟搞出这样的豆腐渣工程”

1998年长江发生特大洪灾，朱镕基到江西九江视察时，发现防洪堤存在严重质量问题，当场怒斥当地负责人：“你们不是说固若金汤吗？谁知堤内是豆腐渣！”他还将有关工程斥为“豆腐渣工程、王八蛋工程”，并强调“历史是不容欺骗的”。

“如果本届政府都是‘好好先生’，我们就对不起人民”

朱镕基在1998年国务院第一次全体会议上说：“如果本届政府都是‘好好先生’，我们就对不起人民。要做‘恶人’，不要说‘我们现在这个社会已经变成庸人的社会，都不想得罪人，我不同流合污就行了’。”

他还说，对于那些“敢于当面反对、使我下不来台的人，我会重用他。”

“从来不吓唬老百姓，只吓唬贪官污吏”

面对外界形容他爱拍桌子、瞪眼睛，朱镕基2002年在记者会上坦言：“桌子是拍过，眼睛也瞪过”，但强调“我从来不吓唬老百姓，只吓唬那些贪官污吏”。

“我就不相信香港搞不好”

2002年访港时，朱镕基说：“如果香港搞不好，不单你们有责任，我们也有责任。香港回归祖国，在我们的手里搞坏了，那我们岂不成了民族罪人？”演讲结束时，他还高呼：“我爱香港。”

“他是一个清官，不是贪官”

2000年被问及希望卸任后获得怎样的评价，朱镕基回答：“我只希望全国人民能说一句，他是一个清官，不是贪官，我就很满意了。”

他随后又说：“如果他们再慷慨一点，说朱镕基还是办了一点实事，我就谢天谢地了。”