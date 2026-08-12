中共政治局原常委、中国国务院原总理朱镕基星期三（8月12日）逝世，享年98岁。

朱镕基来自湖南长沙，毕业于清华大学电机系电机制造专业，是一名高级工程师。他曾任十五届中共政治局常委、国务院总理，是已故中共前总书记江泽民执政时期的第二位中央政府首脑。据新华网报道，朱镕基还是明朝开国皇帝明太祖朱元璋第十八子岷庄王朱楩的后裔。

朱镕基早年曾在中共党内被打压，1958年起在整风、反右、十年文革等政治运动中遭到冲击，被开除党籍长达20年。他1958年至1969年任国家计划委员会（国家发改委前身）干部业余学校教员、国民经济综合局工程师；1970年文革期间被下放到国家计委设在湖北襄樊的“五七干校”劳动五年，1975年才回到北京，在石油工业部下属企业从事技术工作。

1978年恢复中共党籍后，朱镕基隔年进入国家经济委员会（已被裁撤）任职，从国家经委燃动局处长、综合局副局长做起，官至国家经委副主任。

朱镕基1987年空降上海出任中共市委副书记、市长。江泽民1989年升任中共总书记后，朱镕基兼任上海市委书记。

1991年4月，朱镕基任国务院副总理，并在1992年10月召开的中共十四届一中全会上，当选为政治局常委，1993年6月至1995年6月兼任中国人民银行行长。1998年3月，朱镕基接替10年任期届满的李鹏出任国务院总理。

1997年中共十五大后，中国加速向市场经济体制过渡。当时，中国仍存在大量效率低下、依靠财政补贴的各类国有企业。这些企业缺乏竞争力，是建立市场经济的重大障碍，但牵涉大批人员就业，是公认的改革难点。

江泽民和朱镕基展现魄力，顶住上千万人失业和再就业的巨大压力，让大量国企破产，大量民营企业兴起，搭起市场经济的基本框架，但江朱也为此背负了不少骂名。

号称“铁血宰相”的朱镕基以开放自信、口才极佳著称，敢让媒体随便提问。他任职期间，总理记者会时长从一个小时拓展到两个小时以上，记者会不仅是他展示个人魅力的舞台，更是外界了解中国政策走向的一大窗口。

1998年3月，朱镕基在他首次总理记者会上说：“不管前面是地雷阵还是万丈深渊，我都将一往无前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。”这句表白至今仍被认为是历次总理记者会上最有影响力的“金句”。在之后的20多年，总理记者会曾是每年“两会”（全国人大、政协年会）的最大看点之一。

2003年3月卸任总理退休后，朱镕基生活低调，仅偶尔在国家重要会议和庆典场合及高校露面。朱镕基自幼喜爱京剧，退休后也为这项爱好投入大量时间和精力。

朱镕基最后一次出席公共活动，是2018年10月在北京会见清华大学经济管理学院顾问委员会委员。他没有出席2019年中共建国70周年庆典、2021年中共建党百年庆祝大会、2022年中共二十大等重大活动。

朱镕基与妻子劳安育有一子（朱云来）一女（朱燕来）。