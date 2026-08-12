中国大陆前国务院总理朱镕基星期三（8月12日）因病救治无效在北京逝世，享年98岁。有“铁面总理”“经济沙皇”之称的朱镕基，从1998年至2003年掌舵大陆国务院五年期间，曾跨越关键的2000年台湾总统大选，当年3月15日在总理记者会上回答《联合早报》提问时，一句“谁要是搞台湾独立，就没有好下场”，被视为影响台湾选情的言论之一。

在三天后的台湾总统大选中，民进党籍的陈水扁以39.3%得票率当选，实现台湾首次政党轮替。

朱镕基1998年3月领导中国大陆国务院，至2003年3月卸任。期间，时任台湾总统李登辉主张“特殊国与国关系”（“两国论”）、出访美国康奈尔大学，以及1996年台海导弹危机的阴霾持续垄罩，导致两岸关系持续紧张。

2000年台湾总统大选出现国民党连战、亲民党宋楚瑜，以及民进党陈水扁三足鼎立的选情，台湾内部政权可能出现变化，也引发北京关注。

2000年3月15日，即台湾总统大选投票日的三天前，朱镕基在北京人民大会堂会见采访九届全国人大三次会议的中外记者并回答提问。

《联合早报》记者当时在会上向朱镕基提问：“台湾的选举这几天形势发生了一些变化，民进党党候选人陈水扁，声势看涨。请问总理先生，对台湾岛内选举的最新形势有何看法？”

朱铭基当时回应说：“台湾的选举是地方性选举，是台湾人自己的事情，我们（大陆）不想干预。但是我们必须讲清楚，不管谁上台，绝对不能搞‘台湾独立’，任何形式的‘台湾独立’都不能允许。这是我们的底线，也是代表12.5亿中国人民的心声。”

朱镕基表示，北京解决台湾问题的一贯方针是“和平统一、一国两制”，但绝不承诺放弃使用武力。“谁赞成一个中国的原则，我们就支持谁，我们就跟他谈，什么问题都可以谈，可以让步，让步给中国人嘛！ 谁要是搞‘台湾独立’，谁就没有好下场，因为你不得人心，你违背了海峡两岸中国人的人心”。

朱镕基指出，1840年鸦片战争以后，中国的一部近代史就是受外来侵略势力欺侮凌辱的历史。台湾也是多年处在日本军国主义者的统治和占领之下。回想当年，中国是何等的积贫积弱，但还是喊出了“起来，不愿做奴隶的人们”， 并为此进行了前仆后继的英勇斗争。

“抗战全面爆发时，我只有九岁，救亡的歌曲，现在我还记得清清楚楚。每逢唱这些救亡歌曲的时候，我的眼泪就要流出来， 我就充满了要为祖国慷慨赴死的豪情。”

朱镕基说：“今天中国人民已经站起来了，我们能够允许自古就属于中国领土的台湾从祖国分裂出去吗？绝对不能！”

他指出，这几天台湾的选情波橘云诡，急转直下。有人用尽了权谋手段，“司马昭之心，路人皆知”，不就是有人要让“台独”勢力上台？台湾股市前天（3月13日）重挫617点，集中反映了台湾人民对于台独势力嚣张的忧虑。他们担心台独势力上台，会挑两岸的战争，破坏两岸的和平。

朱镕基最后警告：“现在，台湾人民面临着紧急的历史时刻，何去何从，切莫一时冲动，以免后悔莫及。但是，我们相信台湾人民的政治智慧，我们相信台湾同胞会作出明智的历史抉择。现在离选举还有三天，世事难测，台湾同胞， 你们要警惕啊！”

朱镕基的言论当时立刻引起时任台湾陆委会主委苏起（创造“九二共识”名词者）批评，指北京没有权力对总统大选指指点点。苏起甚至以现任官员身份称：“台湾政府虽然不支持一贯有台独倾向的民进党的候选人陈水扁的立场，但是觉得他有权发表他的政论”。

时任美国国务卿奥尔布赖特（Madeleine Albright）在众议院答复问题时，也表明无法接受北京对台声明。当时正在日本访问的美国国防部长科恩（William Cohen）于厚木基地接受访问时，也呼吁北京停止对台恫吓，并表明美国有义务对台提供防御性武器装备。

由于朱镕基言论被视为对台湾选民的威胁，当时引发部分选民反弹，转向支持被视为偏向台独的陈水扁，成为影响当年选情的因素之一。