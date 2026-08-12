已故中共前总书记江泽民百年冥诞前夕，中国官方推出文献纪录片，形容他1989年“在党和国家危急关头临危受命”，并首度披露江泽民结婚照、曾穿美式军装掩护中共地下党员撤退等历史细节。

下周一（8月17日）是中共第三代领导核心江泽民诞辰百年，北京预计将在当天举办高规格纪念大会。中国中央电视台已从本周二（11日）开始，在晚间黄金时段播出12集文献纪录片《江泽民》。

星期二播出的前两集纪录片，讲述江泽民1926年出生后，一直到1988年主政上海时期的人生经历。星期三（12日）晚间播出的第三集“临危受命”，则触及江泽民政治生涯从上海市委书记到中共总书记的重大转折。

这集纪录片称：“1989年春夏之交，我国（中国）发生严重政治风波。在分外敏感的关头，上海《世界经济导报》组织了一整版文章，矛头指向党的民主集中制原则，影响恶劣。《世界经济导报》属上海市委管理，根据组织程序，上海市委决定对其停刊整顿。江泽民在危机时刻果断整顿《世界经济导报》，成为舆论焦点并为各界瞩目。”

文献纪录片《江泽民》第三集称：“1989年春夏之交，我国（中国）发生严重政治风波。在分外敏感的关头，上海《世界经济导报》组织了一整版文章，矛头指向党的民主集中制原则，影响恶劣。”（央视网视频截图）

中国当时的实际最高领导人邓小平，随后选择并非政治局常委的江泽民直接出任中共总书记。纪录片称：“江泽民在党和国家的危急关头，临危受命……后来江泽民在给大哥大嫂的信中袒露了那一刻的心情：此次受命于危难之际，深感力不胜任，谨以林则徐诗句，苟利国家生死以，岂因祸福避趋之，以自勉。”

纪录片称：“江泽民在党和国家的危急关头，临危受命……后来江泽民在给大哥大嫂的信中袒露了那一刻的心情：此次受命于危难之际，深感力不胜任，谨以林则徐诗句，苟利国家生死以，岂因祸福避趋之，以自勉。”（央视网视频截图）

中国官方1997年推出的文献纪录片《邓小平》中，曾播出1989年天安门广场上的学潮画面。这次的《江泽民》纪录片则没有相关画面，提到“政治风波”时以天安门空镜头带过。

纪录片还说，江泽民上任初期的工作极其紧迫复杂，包括修复遭损害的中共威信、重新凝聚涣散党心民心等。“政治风波虽然平息，但它造成的思想混乱，一度使知识界尤其是青年学生们感到迷茫。江泽民多次与青年学生座谈，勉励青年学子一定要担当起对祖国、对民族的责任。”

纪录片称，“平息政治风波”之后，中国不到四个月便“政治稳定，社会安宁，人民在欢乐中庆祝新中国40周年华诞”。

另外，星期三晚的第四集“重大突破”中，播出了曾与江泽民搭班、星期三去世的中国前总理朱镕基2008年受访的画面。中国人民银行原中共党委书记、银保监会原主席郭树清也在片中露面，片中标注的受访时间是2026年。

星期三（8月12日）晚的第四集“重大突破”中，播出了曾与江泽民搭班、星期三去世的中国前总理朱镕基2008年受访的画面。（央视网视频截图）

星期二的前两集纪录片也首次公开诸多细节内容，包括江泽民如何在1948年掩护一批地下党员撤离上海。一名当事人回忆：“他（江泽民）那天化装，还穿了美国式的军装，开一个中型吉普，美国吉普车，我说泽民你真有本领。”

片中还首次曝光江泽民1950年代初期与夫人王冶坪新婚时的照片。照片中的江泽民一身西装，王冶坪则戴着一顶贝雷帽。江泽民2022年在上海病逝，终年96岁，他的遗体由专机移到北京时，王冶坪也戴着一顶贝雷帽陪同。

文献纪录片《江泽民》首次曝光江泽民1950年代初期与夫人王冶坪新婚时的照片。照片中的江泽民一身西装，王冶坪则戴着一顶贝雷帽。（央视网视频截图）

纪录片中也提到，1967年，担任武汉热工机械研究所所长的江泽民，在文化大革命第二年被“夺了权”，然后被安排去扫厕所；因为有外语特长，江泽民后在1970年被调往北京，1971年至1972年赴罗马尼亚工作期间，学会罗马尼亚语。

这些纪录片中的细节很快成为中国网络谈资，“怀念长者”的声音不绝于耳。江泽民的鲜明个性让他留下大量经典画面和语录，包括他曾自称“长者”批评香港记者的提问，成为中国网络广为流传的迷因（meme），因此这部纪录片吸引不少称呼他为“长者”的“粉丝”追看。

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇告诉《联合早报》，这一类纪录片很有史料价值，“历史学家不怕你瞎说，就怕你不说”；对于海内外很多研究中共党史的学者来说，任何披露都代表着新的史料。

王晟宇说：“随着一批回忆录和史料的问世，相信民间还会加深对江泽民政治人生的认识。”