“谁中了宇树IPO的签？说出来让大家羡慕一下。”

本周中国股民最关注的议题之一，就是“人形机器人第一股”宇树科技的首次公开售股（IPO）。因为中签率极低，被形容为“中签如同中彩票”。有股民告诉媒体，他中签后甚至不敢发朋友圈，“怕同事心生嫉妒，也怕亲戚借钱”。

宇树科技星期一（8月10日）在科创板开启新股申购，以每股150.8元（人民币，下同，28.6新元）的价格发行约4040万股。其中仅647万股在网上公开发行，按500股一签算，只有不到1万3000个签号，却吸引近1000万户参与申购，最终网上发行中签率仅为0.018％。相比之下，最近上市的新“股王”长鑫科技中签率为0.47%。

宇树科技本轮IPO募资总额约61亿元，远超招股书披露的42亿元需求。这也使得公司市值升至610亿元，短短两年间增长了16倍。

宇树IPO引发的空前热潮，令人形机器人受到广大投资者关注，但疑问随之而来：宇树的高估值是否名过其实？这场备受瞩目的IPO是刚刚开场的狂欢，还是即将破裂的泡沫？

2025年中国央视春晚舞台上，宇树机器人通过“扭秧歌”表演一炮而红。这家来自浙江杭州的初创企业，也是目前全球唯一盈利的头部机器人公司。去年公司净利润达5.91亿元，毛利率达60.13%，人形机器人出货量超5500台，全球第一。

5.9亿元利润对应610亿元市值，意味着宇树的发行市盈率超过100倍，远高于传统IPO水平。这代表投资者在为宇树的未来支付极高溢价，押注它能在未来几年实现爆发式增长。

但在去年交出亮眼成绩单后，今年第一季宇树的净利润就同比下跌50％，营收增速也从上年同期的332%骤降至68%。公司解释，这与研发和销售费用大幅增加有关。

除了利润骤降，宇树的营收结构也隐藏不稳定因素。根据招股书数据，2025年前三季度，宇树人形机器人的收入中，高达73.6%来自于高校及科研机构的订单，商业消费占17.4%，在工业制造等刚需场景的应用仅约9%，其中又有超过一半是用于展厅导览。

换句话说，宇树机器人尚未实现工业级别的大规模应用。而来自高校及科研机构的采购订单极易波动，难以成为长期可持续收入来源。

这样的商业模式，又和宇树机器人的“大脑”和“小脑”发育不均衡有关。

根据业界定义，人形机器人的“大脑”主要负责理解语义、规划任务，也就是思考“做什么”；小脑则掌管“怎么做”，进行实时运动控制和动作协调。

宇树机器人出圈的扭秧歌、练拳法和后空翻等操作，看似多种多样，其实都是“小脑”领域的成果。业界公认宇树机器人的“小脑”属于行业第一梯队，但“大脑”仍存在明显短板，这将进而限制机器人未来在工业场景中的大规模应用。这也是中国机器人厂商普遍面对的挑战。

这几年参访过一些中国机器人企业，也在不同场合看过机器人和机器狗表演。一开始固然惊为天人，但看多了难免审美疲劳，并心生疑问：可以跳舞、跑酷的机器人，为何无法完成叠衣服这样看似简单的任务？而后者恰恰是吸引像我一样的普通消费者购入机器人的主要原因。

宇树创始人王兴兴上周也在路演中承认，面向工业与家庭场景大规模商业化应用尚待突破的关键技术，包括“大脑”层面的具身大模型能力与“灵巧手”的精细耐用程度；其中最主要的技术难题，是全球范围内具身大模型均处于早期发展阶段，泛化能力不足。

为了弥补自家机器人“大脑”发育不足的问题，宇树本次IPO计划募集的42亿元中，将近一半资金用于“智能机器人模型研发项目”，也就是对“大脑”的研发。远超预期的融资规模，无疑为宇树后续研发注入强心针，但能否转化为实质性突破，还有待时间检验。

在宇树上市之前，机器人公司大多处于私募融资阶段，估值多少有“故事定价”的成分；公开上市的过程，则让外界有机会从业绩、订单、成本等多个角度审视这个行业领头羊，乃至整个行业的现状。

这轮IPO让投资者看到人形机器人赛道的巨大潜力，也暴露出行业面对的瓶颈与挑战。用“狂欢”或“泡沫”来定义这个过程，都太过片面。它更像是一个新兴产业成长的必经阶段，待热潮退去、大浪淘沙，行业才会迎来真正的转折点。