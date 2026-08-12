以“铁腕”、“铁血”形象著称的中共政治局原常委、中国国务院原总理朱镕基星期三（8月12日）逝世，享年98岁。官方讣告重点突出朱镕基在中国从计划经济向社会主义市场经济转型关键时期，主持和推进落实多项改革所扮演的关键角色，称他“以强烈的责任担当主动挑重担子、啃硬骨头，全力推进为人民群众办实事”。

官方讣告形容，朱镕基是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人”，这与官方对已去世的前总理李鹏和李克强的评价一致。

除了改革开放总设计师邓小平之外，朱镕基是中国高层中最著名的改革派人物，是1990年代中国经济改革派的一面重要旗帜。他最后一次出席公开活动，是2018年10月在北京会见清华大学经济管理学院顾问委员会委员。根据官方讣告，他因病医治无效，星期三上午11时06分在北京逝世。

朱镕基是湖南长沙人，毕业于清华大学电机系电机制造专业，在反右运动中曾被打成“右派”，被开除中共党籍。他文革时曾下放劳动，改革开放后回到中央经济主管部门任职，之后历任上海市委副书记、市长、市委书记，在地方领导班子曾与江泽民共事。1998年3月，他接替李鹏出任国务院总理，至2003年3月卸任。

中国官方讣告强调，朱镕基在中国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转型的关键时期，先后担任国务院副总理、中共政治局常委、国务院总理。讣告列举他在任期间主持或推动财税、金融、国有企业、住房、粮食流通及社会保障等多项改革，以及主持完成中国加入世界贸易组织（WTO）的谈判，凸显朱镕基作为江泽民时代的重要经济改革执行者，在推动中国经济体制转型过程中扮演关键角色。

官方讣告也积极评价朱镕基的性格和作风，称他“对人民群众饱含深情”，强调政府工作人员要牢记自己是人民的公仆，“敢于说真话，不怕得罪人，不搞特殊化”，以强烈责任担当主动挑重担子、啃硬骨头。

分税制改革、国企改革和金融改革，是朱镕基推动经济体制改革的三个重要组成部分。

官方讣告评价，朱镕基全面实施“以公平税负和简化税制为核心的重大税制改革”，实行合理划分中央与地方事权基础上的分税制财政体制。中国媒体曾报道，朱镕基主持分税制改革时，亲自带队走访17个省区，以确定税收返还基数。这项改革重新划分中央和地方财政收入关系，不仅扭转中央政府财政困难局面，也加强中央权威，为多项改革举措的推行创造条件。

国企改革是朱镕基任内另一项影响深远的改革。大批国企兼并重组，传统“铁饭碗”被打破引发大规模下岗潮，成为朱镕基改革时期争议较大的政策之一。官方讣告则称，朱镕基把国企改革作为经改的中心环节，加快现代企业制度建设；同时建立下岗职工基本生活保障等，解决拖欠工资和下岗职工再就业问题。

朱镕基1993年兼任中国人民银行行长后，推动进一步规范中央银行职能，强化金融宏观调控，并深化商业银行、外汇制度、证券期货市场等改革。官方讣告称，他推动建立“全国统一开放、有序竞争、严格管理的金融市场体系”。

中国在1990年代面对经济过热等问题。官方讣告肯定，朱镕基研究制定加强和改善宏观调控的思路举措，为扭转经济过热、抑制通货膨胀、为“实现‘软着陆’做了大量卓有成效的工作”。

讣告也突出朱镕基1998年出任总理后有效应对亚洲金融危机，称他按照中共中央部署，转向实施积极财政政策和稳健货币政策，扩大内需、深化改革，同时扩大开放、鼓励出口并坚持人民币不贬值。

朱镕基是推动中国在2001年加入WTO的主要操盘手。中国商务部官网文章曾透露，朱镕基在1999年访美时曾透露，中国在谈判中确实作出很大让步，因此被人骂是“卖国贼”，但他认为开放、引入竞争机制对中企发展有好处。官方讣告也正面肯定朱镕基主持完成中国加入WTO谈判，称他“促进对外开放向广度和深度拓展”。

朱镕基不主持反腐工作，官方讣告没有列举相关内容，但强调他退休后，“坚定支持党风廉政建设和反腐败斗争”；他在任内也留下“准备好一百口棺材，也有我的一口”的反腐名言。