“我只希望在我卸任以后，全国人民能说一句，他是一个清官，不是贪官，我就很满意了。”

2000年中国两会的总理记者会上，被问及希望卸任后给中国人民留下什么印象时，时任中国总理朱镕基作出上述回应。随后，他语带自嘲地补充道：“如果他们再慷慨一点，说朱镕基还是办了一点实事，我就谢天谢地了。”

当清官、办实事，是朱镕基对自身政治生涯的期许。而在外界的记忆里，这位中国总理留给人的印象格外深刻：既有雷厉风行的雷霆铁腕，也不乏坦荡的直率与自嘲。

在中国历任总理中，朱镕基极具个人色彩。遇到贪官污吏，他敢于拍桌瞪眼；面对记者提问，他极少打官腔。“铁面总理”的形象，贯穿了他的政治生涯。

1998年朱镕基出任总理之际，中国外部遭遇亚洲金融危机冲击，内部则面临国企亏损严重等问题。首次以总理身份亮相两会记者会，他便抛出后来广为流传的名言：“不管前面是地雷阵还是万丈深渊，我都将一往无前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。”

同年，长江发生特大洪灾，江西省九江防洪堤决口。朱镕基到场视察，怒斥工程是“豆腐渣工程”“王八蛋工程”，并直言：“人命关天，百年大计，千秋大业，竟搞出这样的工程，腐败到这种程度怎么了得？”这番罕见于中国领导人公开讲话的激烈措辞，让外界见识到这位新任总理直言不讳、不留情面的一面。

接下来五年，朱镕基推进国企、住房和政府机构等一系列改革，也推动中国加入世界贸易组织。这些改革深刻改变了中国经济的运行方式，却也伴随不小的阵痛，包括国企改革导致大批职工下岗。

朱镕基坦言，改革的困难“超过了我预料的程度”；但他同时强调：“我们站住了，这两个困难我们都挺过去了。这是不容易的，所以我在《政府工作报告》中说了一句：‘来之不易’呀！”

朱镕基的铁腕作风，尤其体现在他对腐败和官僚主义的态度。市场化转型期间，面对滋生的腐败，他曾以著名的“棺材论”表达反腐决心：“反腐败就是要先打老虎后打狼，对老虎决不姑息手软。我这里准备了100口棺材，99口留给贪官，一口留给我自己。”

在涉台问题上，朱镕基的态度同样强硬。2000年台湾总统选举前夕，面对民进党候选人陈水扁声势看涨，朱镕基严词警告：“不管是谁上来，绝对不能搞台湾独立......谁要搞台湾独立，你就没有好下场。”不过，他这番警告后，陈水扁还是当选了。

但强硬之外，他言谈间的幽默也被一些人记住。1999年谈及中美关系时，朱镕基说：“（美国总统）克林顿不是讲了，中国只有20多件核武器，美国有6000多件，那你们怕什么呢？我必须声明，中国是不是有20多件核武器，我确确实实不知道，我也不知道克林顿总统是通过什么方法知道的。”

2003年，朱镕基卸任总理职务，逐渐淡出公众视野，仅偶尔在国家重要会议和庆典场合露面。但他任内推进的改革，对此后中国经济产生深远影响，也留下延续至今的讨论与评价。

步入晚年，朱镕基仍未放下这份关切。被问及退休后要干什么时，他曾说：“我1998年就讲过，我将勇往直前、义无反顾、鞠躬尽瘁、死而后已......不过请大家不要误会，死而后已，不是说我要老呆在总理这个位置上......我只是说，只要我活着，还有一口气，我就要为人民鞠躬尽瘁、死而后已。”