作为去年贸易休战协议下的一项承诺，中国大规模采购美国大豆的计划可能因民营贸易商参与度不高而面临复杂局面。

据彭博社报道，在中国国家主席习近平与美国总统特朗普预计将于9月举行峰会前，中国的大豆采购步伐近几周有所加快。但这场采购热潮由中国大型国有农产品贸易商主导，民营企业大多持观望态度，因为从商业角度来看这类贸易并不划算。

作为中美元首去年10月达成的贸易休战的关键内容，中国承诺购买包括大豆在内的美国农产品。双方计划下个月在华盛顿举行会谈，届时将对协议的落实进展进行评估。

交易员表示，虽然民营企业未积极参与大豆采购并不意味着中国无法实现白宫提出的每年2500万吨的目标，但鉴于国家供应链的存储和压榨能力有限，任务的难度确实变大了。

物产中大期货分析师Liu Haowen指出，民营压榨企业大多在观望，随机应变，若无法及时获得更多美国大豆供应，第四季度国内豆粕供应可能会趋紧。

随着收获季临近，民营进口商通常从8月开始大量预订美国大豆，但美国产品仍面临较高的进口关税，加之中美关系脆弱，使相关贸易缺乏吸引力。