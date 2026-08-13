南非正式推出电子旅行许可（简称“ETA”）系统，来自中国、印度、印度尼西亚和墨西哥四国的旅客可通过该系统在线申请入境许可。

据中新社报道，南非总统拉马福萨当地时间星期三（8月12日）在约翰内斯堡奥利弗·坦博国际机场出席ETA系统启动仪式。

拉马福萨说，这一数字化系统将使赴南非旅行更加便捷、快速、可预期，同时进一步强化边境安全。

根据新系统，符合条件的旅客无需前往南非驻外使领馆或签证中心，可在全球任何地方在线申请入境许可；获批旅客预计可在24小时内收到电子授权。

去年9月，该系统面向中国、印度、印度尼西亚和墨西哥四国旅客开启试点。南非内政部长莱昂·施赖伯介绍，截至目前，该系统已处理约21.6万份申请，其中6126份存在欺诈嫌疑的申请被识别并驳回。

施赖伯说，新系统以数字化申请、生物识别验证和自动化风险评估，取代了此前繁琐的纸质签证流程。

施赖伯还表示，凡持ETA合法入境南非且停留期限最长90天的旅客，未来可在线申请延长90天，这一延期机制有望在不增加繁琐审批手续的前提下带动更多旅游收入。

目前，ETA已在约翰内斯堡、开普敦、德班的国际机场启用。南非政府计划将该技术进一步扩展至陆路和海运口岸，并逐步扩大ETA适用的国家范围及签证类型。