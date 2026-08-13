中共政治局原常委、中国国务院原总理朱镕基逝世后，香港特首李家超表示深切哀悼，称朱镕基一直关心和支持香港的发展，并感谢他多年来对香港经济和社会发展的关心和支持。

李家超在港府新闻公报网站星期三（8月12日）深夜发布的悼文中说：“朱镕基原总理一直关心和支持香港的发展。他在出任不同岗位期间曾多次访港，接触不同阶层的香港市民，坚定贯彻‘一国两制’‘港人治港’、高度自治的方针，保持香港长期繁荣稳定。”

李家超说，朱镕基担任国务院总理期间，支持香港在面对亚洲金融风暴等挑战下团结奋进、发挥优势，坚决维护香港国际金融中心繁荣稳定。“我衷心感谢朱镕基原总理多年来对香港经济和社会发展的关心和支持。”他也说：“我对朱镕基原总理逝世表示深切哀悼。我谨代表香港特别行政区，向朱镕基原总理的家属致以深切慰问。”

朱镕基星期三逝世，享年98岁。官方讣告重点突出朱镕基在中国从计划经济向社会主义市场经济转型关键时期，主持和推进落实多项改革所扮演的关键角色，称他“以强烈的责任担当主动挑重担子、啃硬骨头，全力推进为人民群众办实事”。

朱镕基曾四次赴港，2002年访港时曾说：“如果香港搞不好，不单你们有责任，我们也有责任。香港回归祖国，在我们的手里搞坏了，那我们岂不成了民族罪人？”演讲结束时，他还高呼：“我爱香港。”