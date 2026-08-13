美国汽车制造商福特计划从2030年起，将部分林肯车型的生产从中国转移至美国。福特首席执行官法利（Jim Farley）说，这项决定虽然艰难，却是强化美国汽车制造业基础的必要之举。

综合路透社和彭博社报道，美国目前对从中国进口的燃油车和电动车征收高额关税；福特从中国进口的主要车型林肯航海家，面对的美国关税税率为52.5%。

法利星期三（8月12日）与美国商务部长卢特尼克共同受访时说：“政府政策一旦确定，我们就作出了这个决定。我们很清楚他们想做什么，也很清楚这对福特意味着什么。”

法利指出，在美国生产的林肯汽车将供应当地市场，这是公司大幅扩大产量计划的一部分。不过，福特尚未透露这些车型将在何处生产。

卢特尼克则说：“福特占有优势，美国本土制造也占有优势。”

除了关税，美国《联网汽车规定》也限制部分中国技术和硬件用于在美销售的汽车。法利说，这两项因素共同促使福特转移生产，其中关税是主要推动力。

福特是向美国商务部申请豁免的多家汽车制造商之一，以便继续销售可能受上述规定限制的车辆。未获许可的汽车制造商，例如电动车企业极星（Polestar），可能被禁止在美国销售部分产品。

福特发言人星期三说，公司与商务部磋商后确认，林肯航海家无须获得相关许可，便可继续在美国销售。福特此前称，这款车的软件在美国开发、在中国装车，因此一度认为须获得政府批准。福特去年在美国售出约3万4000辆航海家。