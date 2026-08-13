中国著名相声演员郭德纲今年7月在武汉一场商业演出中，即兴改编经典红歌《弹起我心爱的土琵琶》。由于相关内容未事先报备且被公众举报，武汉市文旅局已立案调查。

综合第一财经和中新社报道，郭德纲7月24日随旗下麒麟剧社在武汉演出京剧《济公活佛》。他饰演济公时，将抗日题材电影《铁道游击队》的知名插曲《弹起我心爱的土琵琶》改编演唱，把原歌词中的“微山湖上静悄悄”改为“紫禁城中静悄悄”，并在结尾加入“我佛耶如来耶，妈咪妈咪哄”等戏谑唱词。

据悉，《弹起我心爱的土琵琶》在2019年入选中共中央宣传部发布的“庆祝中华人民共和国成立70周年优秀歌曲100首”。

相关演出片段在网上流传后引发争议。有网民认为，郭德纲以戏谑方式演唱红色经典有违公序良俗，并质疑他是否取得歌曲的演出权和改编权。随后，有公众向武汉市文旅部门举报。

武汉市文旅局星期二（8月11日）回应称，这场商业演出虽已取得许可，但郭德纲的改编段落并未在事前提交的报备材料中出现，涉嫌违反《营业性演出管理条例》，当局已依法启动立案调查程序。

事发后，麒麟剧社已在后续巡演中删除相关唱词，郭德纲及团队暂未公开回应。《星岛日报》引述分析指出，此次立案显示，当局正加强对商业演出内容的监管。