中共福建省南平市委副书记、南平市长林建官宣被查。香港媒体报道，林建涉及“中国LED大王”林秀成案落马。

中央纪委国家监委网站星期三（8月12日）晚间通报，林建涉嫌严重违纪违法，目前正接受福建省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，林建今年56岁，曾任厦门市安全生产监督管理局局长、厦门市湖里区委书记，2020年4月起任厦门市政府党组成员、副市长。

林建在2021年任福州市委副书记，2022年1月同时担任福州新区党工委书记。他在2023年任南平市市长。林建落马前，曾在上星期四（8月6日）主持了南平市服务业大会。

香港《明报》引述消息人士报道，林建与几天前官宣落马的泉州市委书记张毅恭同样卷入厦门前首富、有“中国LED大王”之称的三安集团前董事长林秀成案。

《明报》早前也引述消息人士报道，张毅恭落马“是中纪委在重庆办案牵扯出来”。消息人士称，福建还有一些官员涉案，当中包括一名曾在厦门任职的地级市市长。

上市公司三安光电曾公告称，3月21日收到控股股东福建三安集团有限公司（三安集团）通知，公司实际控制人林秀成被国家监察委员会留置并立案调查。

在这之前，重庆市委副书记、市长胡衡华于3月20日被官宣落马。

胡衡华和三安集团交情匪浅，他在担任长沙市委书记和重庆市长时，都曾公开为三安集团站台；而三安也投桃报李，跟随胡衡华的从政轨迹到长沙、重庆大手笔投资，为胡衡华的政绩添砖加瓦。