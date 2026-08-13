在中国大陆加大海上施压之际，台湾军方在年度汉光演习中首度与海巡署联合举行反封锁护航演练，模拟护送载有重要战略物资的商船安全进港。

综合《联合报》、民视新闻网和路透社报道，台军“汉光42号演习”星期四（8月13日）进入第九天。

台湾海巡署星期三（8月12日）首度协同海军，以实兵方式举行“联合反封锁护航”演练，模拟重要战略物资运输船遭遇海上封锁时，由军方与海巡舰艇联合护送进港，以应对敌军可能采取的海上隔离或封锁。

此次演练在台湾东部海域展开；海巡署出动“台中舰”“八里舰”和两艘100吨级巡防艇，协同海军舰艇将模拟商船护送至花莲港和苏澳港。现场视讯和情监侦设备也将海上情势即时传回指挥中心，验证军方与海巡的联合作战、信息共享和护航能力。

海巡署说，此次演练验证双方的“平战转换”能力。面对中国大陆的灰色地带袭扰，海巡署将持续强化情监侦和岸海部署，守住台湾海上生命线。

台湾海军司令部则说，海军与海巡正持续深化合作，从应对灰色地带行动，到滨海打击和反封锁护航，均通过常态协作及演训，强化海上联合应变能力，维护台湾海上交通线安全畅通。

此外，台湾宪兵指挥部从星期三晚间至星期四凌晨，在连接新北板桥与台北万华的光复桥举行守备作战演练。报道称，若中国大陆进攻台北，这座桥梁可能成为攻击目标。

演练首度纳入无人机，并动用钢刺猬、蛇腹型铁丝网和HESCO防御工事等阻绝器材，阻绝范围也从桥体延伸至万华市区，以强化台北卫戍区防御。

在现场观摩演练的台湾国防安全研究院研究员揭仲说，一旦爆发战争，军方将从桥梁向预设杀伤区设置一系列障碍，防止解放军利用桥梁迅速进入台北。

他说：“我相信，军方的计划也包括在必要时炸毁这些桥梁，确保解放军无法利用桥梁迅速渡河并继续推进。”