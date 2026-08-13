中国科幻产业运营企业三体宇宙原首席执行官许垚毒杀游戏公司游族网络董事长林奇，已被执行死刑。案件细节显示，许垚推荐林奇服用药物，然后在药内投入剧毒物质。

综合大风新闻和江苏新闻报道，中国最高人民法院刑事审判庭主办的《刑事审判参考》（总第152辑）选登了此案的《刑事裁定书》，披露案件细节。

案情显示，2020年，许垚在互联网上查询多种毒物的性质、中毒症状、致死量等内容，冒用一所大学医学部、一家生物技术有限公司等名义，通过网络购买河豚毒素、α-鹅膏毒肽、氯化甲基汞等毒物及医药器具等，利用其在上海市的办公室、仓库等地点藏匿毒物、灌装毒物。

后许垚多次潜进餐厅内踩点、拍照，推荐林奇服用培菲康（非处方药品），并在餐厅冰箱内林奇服用的培菲康药瓶内投入其事先灌装了河豚毒素、α-鹅膏毒肽的有毒胶囊。

2020年12月16日下午，林奇服用胶囊后毒发，经抢救无效，因河豚毒素、α-鹅膏毒肽致多器官功能衰竭死亡。

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综合《经济观察报》和《证券时报》此前报道，林奇1981年出生，是一位80后企业家。 他白手起家创造游族网络，2014年借壳梅花伞登陆A股，2020年11月2日，林奇位列《2020胡润80后白手起家富豪榜》第31位。

许垚同样出生于1981年，他在2017年加入林奇麾下的游族集团，任上海游族信息技术有限公司首席风控官。2018年8月，他出任林奇掌控的另一家公司，即三体公司的首席执行官职务。

林奇与许垚最初关系融洽，但后来分歧不断加深。林奇曾对许垚降薪，并削弱其管理权限。到2020年，林奇已物色新的人选，准备取代许垚。许垚遂起杀心。

上海市第一中级人民法院2024年3月一审认定，许垚犯故意杀人罪，判处死刑、剥夺政治权利终身；另犯投放危险物质罪，判处有期徒刑六年。法院最终裁定，对许垚执行死刑，剥夺政治权利终身。许垚随后提出上诉。2025年1月，上海市高级人民法院驳回上诉，维持原判。

许垚已在今年5月21日被执行死刑。